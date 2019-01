Rosswein/Gleisberg

Die Roßweiner feiern gern. Das zumindest kann man anhand der Besucherzahlen bei den verschiedenen kulturellen Angeboten in der Stadt im vergangenen Jahr ableiten. Nicht nur die Zahl der Angebote, auch derer, die sie genutzt haben, sei gestiegen, resümierte Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) unter anderem in seiner Rede beim Neujahrsempfang. Besonders erfreut sei er, dass das Weinfest eine Neuauflage erfahren hat. Gleichzeitig wünschte er sich, dass sich noch mehr Veranstaltungen finden würden, die den kleinen Platz zwischen Rathaus und Kirche nutzen. Denn dieser habe sich mit seinem besonderen Ambiente als äußerst geeignet erwiesen. Und so wird auch in diesem Jahr wieder ein Weinfest dort stattfinden. Der Termin steht bereits fest – am 7. September ist es soweit.

Weinfest und Gleisberger Herbstfest fallen auf selbes Datum

Was die einen freut, stößt den anderen etwas bitter auf. Den Gleisberger Heimatvereins-Mitgliedern nämlich. Sie organisieren seit Jahr und Tag ihr traditionelles Herbstfest für den zweiten Sonnabend im September, wie Ortsvorsteher Bernd Handschack im jüngsten Ortschaftsrat darlegte. Nun sei das Weinfest auf den Termin gesprungen. An sich ist das kein Drama, da das Publikum unter Umständen ein anderes ist. Bernd Handschack stört aber auch, dass der Heimatverein dann höchstwahrscheinlich wieder nicht die Biertischgarnituren der Stadt Roßwein zur Verfügung gestellt bekommt. Einmal im Jahr, so der Ortsvorsteher, erhalten die Vereine die Sitzgelegenheiten kostenfrei von der Stadt. Dieses eine Mal ist in Gleisberg, wenn Herbstfest ist. Im vergangenen Jahr habe man zugunsten des Weinfestes bereits darauf verzichten müssen. Nun befürchtet er, dass es auch diesmal wieder so sein wird.

Lösung soll gefunden werden

Das Weinfest wird von der Stadt Roßwein mitorganisiert, weshalb es bei der Vergabe der Biertischgarnituren Vorrang hat. Es ist ein gesetzter Termin, wie Bürgermeister Veit Lindner erklärt. Bei der Erstellung des Jahres-Veranstaltungskalenders für die Stadt und ihre Ortschaften, stehen diese gesetzten Termine – wie etwa auch Maifest oder Ehrenamtstag – bereits fest, so dass sich die Vereine dann auch darauf einrichten könnten. Abgesehen davon werde man für das Biertisch-Problem eine Lösung finden, ist sich das Stadtoberhaupt sicher.

Von Manuela Engelmann-Bunk