In Leisnig will ein Fremder samt Familie einwandern. Mit ihrem Historienstück aus der Feder von Norbert Hein bewegen sich die Altstadtfest-Mimen mit Witz und Charme an einem kniffligen Thema entlang. Bei den Aufführungen zum Burg- und Altstadtfest gibt es sogar eine spätmittelalterliche Zahneinpflanzung.