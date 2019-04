Rosswein

Die Stadt will verhindern, dass im Vorfeld der Kommunalwahl am 26. Mai zu viele Wahlplakate das Zentrum verschandeln. Dazu fassten die Räte jetzt einen entsprechenden Stadtratsbeschluss, der den Parteien das Plakatieren innerhalb des historischen Altstadtkerns untersagt. Der sagt auch, dass das Amtsblatt frei von Wahlwerbung bleiben soll.

Farbenfroh und in ihrer Fülle gar nicht unbedingt schön – so kommt die Plakatwerbung vor diversen Wahlen daher. In der Vergangenheit hat Roßwein damit Erfahrungen gemacht, die man nun bemüht ist, zu vermeiden. Die Plakatflut soll nicht nur insgesamt eingedämmt werden. Wenigstens das Gebiet innerhalb der alten Stadtmauern soll sogar gänzlich von Wahlwerbung frei bleiben. Dieses Verbot bezieht sich natürlich nur auf den öffentlichen Verkehrsraum. Wahlwerbung, die möglicherweise in Schaufenstern von Privathäusern ausgehangen würde, kann die Stadt auch im Zentrum nicht verhindern.

Maximal 42 Plakate pro Partei

Weiter festgeschrieben wurde die Anzahl der Plakate, die jede Partei aufhängen darf. Mindestens eine Woche vor dem Anbringen der Werbung muss im Ordnungsamt der Stadt ein schriftlicher Antrag dazu vorliegen. Jede Partei oder Wählervereinigung darf maximal 42 Plakate und ein Großflächenplakat im Stadtgebiet – außer innerhalb der alten Stadtmauern – anbringen. Finden zwei Wahlen an einem Tag statt, sind 42 Doppelplakate und zwei Großflächenplakate erlaubt. Bei drei Wahlen an einem Tag erhöht sich die genehmigte Plakatzahl auf 42 Doppel- und 42 Einzelplakate sowie drei Großflächenplakate.

Es sei auch ein Versuch, einfach mal in Richtung Ökologie zu denken, brachte Peter Krause, stellvertretender Bürgermeister und Fraktionschef der Linken im Stadtrat, einen weiteren Aspekt des Anliegens der Stadt ins Spiel. Die legt mit ihrem Beschluss außerdem fest, wie lange die Plakate hängen bleiben dürfen. Maximal sechs Wochen vor der Wahl und eine Woche danach darf die Werbung hängen. Sorgen die jeweiligen Parteien nicht dafür, dass die Werbung pünktlich abgehangen wird, springt die Stadt ein und das kostet dann ein Bußgeld.

Komplett abgelehnt ist die Wahlwerbung im Amtsblatt der Stadt. Die Stadtverwaltung habe absolute politische Neutralität zu wahren, das Amtsblatt müsse diesen Anspruch ebenfalls umsetzen, weshalb auch keine Flyer oder andere Blätter mit Wahlwerbung eingelegt werden dürfen.

Von Manuela Engelmann-Bunk