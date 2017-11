Kiebitzer Kastanie wärmt Herzen und Stuben

Kiebitz. Plötzlich ging es ganz schnell: Nachdem jahrelang über die Sanierung der Ortsdurchfahrt Kiebitz und die damit einhergehende Fällung der mehr als 100 Jahre alten Kastanie am Straßenrand debattiert wurde, liegt sie nun seit gut einer Woche in Einzelteile zerlegt neben der Baustelle. Selbst Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) war am Dienstagabend in der Bürgerfragestunde der Gemeinderatssitzung überrascht, als Ortschaftsratsmitglieder ihn informierten, dass der Baum gefällt worden sei.

Wie die für den Bau zuständige Landkreisverwaltung nun auf DAZ-Nachfrage mitteilte, wurde der Baum bereits am 10. November gefällt. „Zur Zeit ist nur noch der Wurzelstock vorhanden, dieser wird diese Woche noch rausgefräst“, schrieb Pressesprecher André Kaiser. Demnach wird von dem mächtigen Baum nach der Sanierung nichts mehr zu sehen sein.

Wie sehr die Anwohner in Kiebitz an „ihrer“ Kastanie hingen, zeigt sich selbst jetzt noch, nachdem sie unwiederbringlich verloren ist: Einer hat ein rotes Kreuz – mit einigen der letzten Kastanien verziert – auf einen der Stämme gelegt. Ein stiller Protest gegen die Fällung, die laut Landkreis wegen der einzuhaltenden Straßenbreite an dieser Stelle notwendig geworden war. Die Gehwegbreite von 1,50 Meter und eine Straßenbreite von 5,55 Meter konnten für die Kastanie nicht umgangen werden, da sonst die Förderfähigkeit des gesamten Projektes in Frage gestanden hätte.

Mit etwa vier Metern Stammdicke und rund 15 Metern Höhe war der alte Baum so etwas wie ein Wahrzeichen des Ortes. Anwohnerin Inga Vuissel-Schlechtriem hatte noch im Mai des vergangenen Jahres eine Unterschriftenaktion zum Erhalt des Baumes gestartet und sich an die Naturschutzverbände BUND und Nabu gewandt. Zwar gab es bezüglich einer Rettung des Baumes noch einmal Gespräche zwischen den Naturschützern und der Landkreisverwaltung, jedoch offenbar ohne eine Planänderung herbeizuführen.

Dennoch müssen die Kiebitzer künftig nicht auf eine Kastanie im Ort verzichten. Laut André Kaiser sind rund um den Standort des alten Baumes Ersatzpflanzungen geplant: Vier Winterlinden und zwei Rosskastanien werden hier angesiedelt.

Und das Holz der alten Kastanie bleibt in Kiebitz: Wie das ausführende Bauunternehmen Reif Baugesellschaft der DAZ bestätigte, überlässt deren Subunternehmer City Forest aus Radeburg, das den Baum gefällt hat, das Holz den Anwohnern. Ein Großteil sei bereits weggeholt worden. Den Rest können sich die Kiebitzer noch abholen. So wärmt die Kastanie noch einmal Herzen und Stuben in Kiebitz.

Von Sebastian Fink