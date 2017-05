Die Arbeiten am neuen Spielgelände der Kita „Haus der Sonnenkinder“ in Kiebitz sind in vollem Gange. Nächste Woche soll schon der Rasen eingesät werden, in der Woche darauf kommen die Spielgeräte. Doch erst wenn die Wiese belastbar ist, wird eröffnet – frühestens im Laufe des Juni.