Kiebitz

Es geht vorwärts in der Kinderstagesstätte Kiebitz „Haus der Sonnenkinder“: Seit Ende des vergangenen Jahres läuft der Ausbau. 30 neue Plätze sollen im Obergeschoss geschaffen werden, welches teilweise bis 2017 noch privat bewohnt worden war. Durch Trockenbauwände sollen hier zwei neue Gruppenräume, eine Garderobe, ein Erzieherbüro und ein Sanitärraum geschaffen werden.

Und entgegen anderer öffentlicher Projekte liegt dieser Ausbau, den der Maurerhandwerksbetrieb von Hans-Jürgen Ritschel ausführt, voll im Plan. „Nach jetzigem Stand, sollte der Ausbau im Mai fertig sein. Geplant war ursprünglich spätestens im Juni“, freut sich Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU). Dann könnte es in Kiebitz doppelten Grund zum Feiern geben. Denn auch die seit 2017 im Bau befindliche Ortsdurchfahrt soll um diese Zeit des Jahres wieder komplett freigegeben werden.

Malerarbeiten und Barrierefreiheit

Bis dahin ist an der Kita jedoch noch einiges zu tun. In der jüngsten Gemeinderatssitzung vergaben die Räte die Malerarbeiten an den Malerbetrieb Weber aus Simselwitz für knapp 10.500 Euro – knapp 5.000 Euro günstiger als im Planansatz. Dazu gehören das Abreißen der alten Tapeten und Wandbeschichtungen, Reparatur von Rissen und das Spachteln der Wände sowie neue Wandfarbe. Zudem bekommt das Geländer im Treppenhaus eine neue Kunstharzbeschichtung.

Bauarbeiten Kita Kiebitz DAZ Quelle: Sven Bartsch

Sogar mehr als 6.500 günstiger als geplant werden die Bodenlegearbeiten. Für gut 12.000 Euro werden diese ebenfalls von Maler Weber erledigt. Die Firma gleicht die Bodenhöhe im Obergeschoss, wo die neuen Räume entstehen, an die bereits sanierten Zimmer an. Schwellen werden entfernt, so dass barrierefrei gelaufen und getobt werden kann. Dazu kommt ein neuer Linoleumbelag in alle Räume.

Gute Abstimmung und zusätzliche Ausstattung

Für die Kinder sind die Arbeiten derweil keine Belastung, wie Hausleiterin Kati Staats der DAZ bestätigt. „Mit der Baufirma läuft alles super. Wir sprechen uns gut ab, wann wir schlafen. Und die Kinder sind sehr begeistert, wenn sie einen Bauarbeiter sehen“, sagt sie. Bald sollen sie auch mal einen Blick auf die Baustelle im ersten Obergeschoss werfen können. „Sie sind schon ganz neugierig, aber bisher war mir das noch zu gefährlich“, meint Staats über die 29 Kinder, die derzeit im Erdgeschoss betreut werden. Geht es an die Feinarbeiten, dürfen die Knirpse den Bauleuten auch mal über die Schulter schauen.

Bauarbeiten Kita Kiebitz DAZ Quelle: Sven Bartsch

Weitere gute Nachricht für die Kita: Aus den bereitgestellten Mitteln für die Ausstattung der neuen Gruppenräumen mit Möbeln sind rund 14.000 Euro übrig geblieben. Diese sind nun für zusätzliche Ausstattung verplant worden. Per Eilentscheidung hat Bürgermeister Schilling das Geld für weitere Möbel, einen neuen Computer sowie Waschmaschine und Trockner für die Einrichtung ausgegeben. Besonders der Rechner sei wichtig für die Kita, da bisher dort mit unzureichender Technik gearbeitet werde, erklärte Hauptamtsleiterin Antje Zornik in der Ratssitzung.

Von Sebastian Fink