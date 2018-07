Hartha

Insgesamt 22 Jungen und Mädchen aus dem Kinderhaus von Hartha waren jüngst im grünen Klassenzimmer nahe dem Töpelwinkel zu Gast. Dort schlossen sie mit dem Jäger Lutz Grundmann Bekanntschaft. Er erzählte ihnen von den Tieren, die in den sächsischen Wäldern leben und hatte dazu eine Menge Anschauungsmaterial dabei.

Exponate wie dieses Gehörn eines Rehbocks zeigt der Jäger Lutz Grundmann den Kindern im grünen Klassenzimmer. Quelle: Sven Bartsch

Eingewöhnungswoche läuft

Für die Kinder war es ein Ausflug, der sie auf ihre Schulzeit vorbereiten soll. Zum großen Teil sind es die zukünftigen Erstklässler, die mit der Hortleiterin Dorothea Piasecki unterwegs waren. „Derzeit läuft bei uns die Eingewöhnungswoche“, erläutert Piasecki. Das bedeutet: Die Kinder in der Einrichtung werden darauf vorbereitet, dass sie mit Beginn des kommenden Schuljahres alle eine Altersgruppe weiter nach oben wechseln.

Noch im Kindergarten, doch bald ein Schulkind

Das ist an der Schwelle vom Kindergarten- zum Schulalter schon etwas Besonders. Die gestrigen Ausflügler sind derzeit noch Kindergartenkinder. Doch in Kürze werden sie als Hortkinder das Kinderhaus in Hartha besuchen.

Neuen Garderobenplatz schon eingenommen

Dort erkunden sie derzeit die neuen Räume, haben außerdem auch schon ihren Garderoben-Platz bekommen. Wenn sie dann zum Schulstart auch in der Schule eine völlig neue Umgebung vorfinden, kennen sie sich im Hort im Kinderhaus dann schon etwas besser aus und fühlen sich dort nicht mehr fremd.

Abenteuerlicher Treff mit dem Jäger

Sie haben dann schon etwas mehr Orientierung in der neuen Umgebung. Der Ausflug in das grüne Klassenzimmer hat noch eine andere Funktion. Sie soll zum Beispiel Freundschaften auffrischen und festigen helfen. Der Treff mit dem Jäger hat zudem eine abenteuerliche Komponente, schafft ein gemeinsames Erlebnis.

Wissen kindgerecht aufbereitet

Zudem können die Kinder etwas lernen, wobei das eine oder andere sicher im Unterricht später einmal anwendbar ist. Lutz Grundmann hält kindgerecht aufbereitetes Wissen über Fuchs, Schwarzwild, Rehe, Hirsche oder auch den Biber parat, die in der natürlichen Umwelt in Sachsens Wäldern und Flüssen leben. In das grüne Klassenzimmer sind die Harthaer Kinder nach einer Busfahrt von der Mühle aus gewandert.

Von Steffi Robak