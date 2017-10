Kinder erobern Großweitzschener Hortbaustelle

Seit gut einem Monat wird am Hort auf dem Schulgelände in Großweitzschen gebaut – eine tolle Abwechslung für die Kinder, die das Baugeschehen jeden Tag genau verfolgen. Was wird da gebaggert? Warum glitzert die Dämmung? Viele Fragen müssen Bauunternehmer Karl-Heinz Kirchhof und seine Mitarbeiter beantworten.