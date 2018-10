Leisnig, Leisnig

Worüber sich Kinder so Gedanken machen, wenn jemand bewusstlos am Boden liegt, zum Beispiel: „Wenn der aufwacht, dann kriegen wir richtig Ärger.“ – „Aber dafür haben wir ihm das Leben gerettet“, antwortet Dr. Jan-Jakob Meyer.

Reanimationstraining für Kinder

Der Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin an der Helios-Klinik Leisnig rief ein spezielles Reanimationstraining für Kinder ins Leben. Damit sie zu Lebensrettern werden können. In der Siegismund-Reschke-Grundschule von Leisnig ist er längst kein Unbekannter mehr. Zuletzt wurde in den Herbstferienspielen ein Lebensrettungsworkshop angeboten – am „World Restart a Heart Day“, übersetzt etwa: weltweiter Herz-Neustart-Tag oder auch Tag der Wiederbelebung.

Grundschüler hatten schon Erste Hilfe

Es ist der 16. Oktober. Für die Ferienspielkinder ist es der Tag der kleinen Helden, denn zu diesen können sie werden, indem sie in einem Notfall besonnen das Richtige tun. Dass sie den Workshop besucht haben, beweist am Ende eine Teilnehmerurkunde. Vor allem die Älteren unter ihnen, die Viertklässler, sind erstaunlich fit in Sachen Erster Hilfe. In einem früher an der Schule existierenden Ganztagsangebot Erste Hilfe hat ihnen die Horterzieherin Dagmar Näther bereits Wissen vermittelt, wie sich ein Kind in einem Notfall verhalten und schnell für Hilfe sorgen kann.

Kommentar: Ohne Herzdrücken das Herz drücken Eine Herzdruckmassage selbst auszuüben, ist für ein Kind mit großer körperlicher Anstrengung verbunden. Das lernten die Hortkinder in Leisnig am Tag der Wiederbelebung beim Lebensretterworkshop. Muss man das einem zehnjährigen oder noch jüngeren Kind zumuten, es mit einer wenn auch hypothetischen Notsituation konfrontieren? Das könnte das Kind doch total überfordern. Das klingt logisch. Gerade Eltern, welche die schlimmen Dinge des Lebens gern von ihrem Nachwuchs fernhalten und sie möglichst stressfrei aufwachsen lassen, könnten sich veranlasst fühlen, ihr Kind von dem Widerbelebungsworkshop fern zu halten. Wobei: Der Helios-Arzt, der ihn konzipierte, sowie seine Mitarbeiterin erarbeiten das sehr gut für die Kinder. Als Erstes fällt der Mediziner nämlich selbst unvermittelt zu Boden und die Kinder müssen zusammen mit seiner Kollegin schnell und ohne Panik eine Handlungsstrategie entwickeln. Darum geht es: In einer Notsituation, wenn ein Kind die einzige Rettung für einen hilfsbedürftigen Menschen sein kann, sollte es nicht in Panik und Hilflosigkeit verfallen. Es tut dem Kind gut zu wissen, dass es der Situation nicht hilflos ausgeliefert ist. Mütter, Väter, Großeltern könnten auf die Hilfe ihrer kleinen Helden plötzlich angewiesen sein. Der Helios-Workshop bereitet optimal darauf vor.

Falls die Mutter in der Küche umfällt: Kinder sensibilisiert

Zudem ist in der Runde zu erfahren: Bei manchen Kindern legen die Eltern Wert darauf, dass sich ihr Nachwuchs zu helfen weiß, wenn beispielsweise der Mutter in der Küche etwas geschehen ist. Notruf- oder Polizeitelefonnummern haben manche schon sicher im Kopf. Doch was tun, wenn ein Kind einen bewusstlos oder scheinbar leblosen Menschen vorfindet?

Kleine Anne kräftig drücken

„Prüfen, Rufen, Drücken“ lautet die Devise. Also, am Hals den Puls ertasten beziehungsweise prüfen, ob der Mensch atmet, ob sich sein Brustkorb hebt und senkt. Den Menschen laut ansprechen, etwa mit „Hallo, können Sie mich hören!?“, dann mit der Herzdruckmassage beginnen. Geübt wird in Leisnig an der kleinen Anne, einer Reanimationspuppe. Rund 100-mal in der Minute auf das Herz einer liegenden Person zu drücken, das kann ganz schön kraftraubend sein. Und: „Das tut doch bestimmt auch weh. Und wenn man demjenigen etwas bricht?“

Selbstvertrauen für Kinder

Dann sei das immer noch besser als nichts getan zu haben, sagt Dr. Jaqueline Pinnow, Meyers Kollegin, die ihn bei dem Workshop unterstützt. „So verlieren die Kinder die Angst, gewinnen Sicherheit und Selbstvertrauen, eine solche Situation bewältigen und wirklich helfen zu können“, erklärt Meyer sein Anliegen. So können am Ende aus kleinen Helfern vor allem auch große Helfer werden.

Plötzlicher Herstillstand: Schnell reagieren

Statistiken würden nach wie vor zeigen, dass bundesweit nur in 30 Prozent der Fälle eines plötzlichen Herzstillstandes Laien-Ersthelfer die Herz-Lungen-Reanimation beginnen. Meyer: „Das Schlimmste, was man in einer Notfallsituation wirklich falsch machen kann, ist nichts zu tun. Für Betroffene entscheiden oft die ersten Minuten über mögliche Folgeschäden oder im schlimmsten Fall über Leben und Tod – und auch Kinder können zum Ersthelfer und damit zu kleinen Helden werden“, betont der Mediziner.

