Hartha

Der Kultur- und Sportbetrieb holt regelmäßig neue Veranstaltungen in die Hartharena. Der Kindertobetag an diesem Sonntag, 31. März, ist eine solche. Zum ersten Mal baut das Family Adventure Land sein Spieleparadies in der Mehrzweckhalle auf. Aufgeblasen und aufgestellt werden Hüpfburgen, Riesenrutschen, Spiele-Parcours und Kletterberge. Außerdem bringt der Veranstalter einen Rodeobullen mit, es gibt eine Fußballecke und einen Bereich für Kleinkinder. Von 14 bis 18 Uhr wird die Mehrzweckhalle zum bunten Spielplatz. Für die Stärkung zwischendurch stehen mehrere Imbissangebote bereit, so zum Beispiel Waffeln, Wiener Würstchen, Kaffee für die Erwachsenen und Süßes. Der Eintritt kostet für Kinder regulär acht Euro, mit einem Gutschein 7 Euro. Erwachsene zahlen vier Euro, Senioren 2 Euro. Die Gutscheine liegen in Kindergärten, Schulen und vielen Geschäften aus. Die DAZ verschenkt für das Familien-Event 5x2 Freikarten (für einen Erwachsenen und ein Kind). Einfach eine E-Mail an gewinnspiele@lvz.de mit dem Betreff Kindertobetage senden und Namen und Anschrift beifügen. Die Gewinner bekommen bis Donnerstagnachmittag Bescheid.

5x2 Freikarten für Kindertobetage am 31.März in der Hartharena, Mail an gewinnspiele@lvz.de unter dem Betreff „ Kindertobetage“ plus Namen und Anschrift

Von Lisa Schliep