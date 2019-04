Niederstriegis

In Niederstriegis bekommt die Fassade des Kirchturms einen neuen Putz. Seit März laufen die Arbeiten, ist der gesamte Kirchturm eingehüllt. Die bevorstehenden Veranstaltungen in der Kirche in der Oster- und Karwoche werden von den Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt, wie Pfarrer Dr. Heiko Jadatz hinweist. „Alles findet in der Kirche statt und ist über den Haupteingang erreichbar.“

Am Gründonnerstag sind die Niederstriegiser und ihre Gäste eingeladen, sich beim traditionellen Kirchenkino den Film „Honig im Kopf“ von und mit Til Schweiger und Dieter Hallervorden anzuschauen. Humorvoll und gleichzeitig nachdenklich wird das Thema Demenz behandelt. Geeignet ist der Film auch für Kinder, allerdings nicht unter sechs Jahren. Der Eintritt ist frei, wobei am Ausgang wie immer um eine Spende gebeten wird. Los geht das Kirchenkino um 19 Uhr, gegen 21.30 Uhr ist Schluss.

Andacht und Osterspiel

In der Roßweiner Marienkirche wird am Karfreitag um 14.30 Uhr zur „Musikalischen Andacht zur Sterbestunde des Herrn“ eingeladen. Im Mittelpunkt der von Kantorei und Instrumentalisten gestalteten Musik steht die „Passionsmusik über die Sieben Worte Jesu Christi am Kreuz“ des relativ unbekannten Komponisten Augustin Pfleger (1635-1686), die um 1670 entstanden ist.

Die dritte Veranstaltung in der Kirchgemeinde findet wieder in Niederstriegis statt. Das Osterspiel am Ostermontag ist mittlerweile ein Klassiker. In diesem Jahr lautet der Titel „Zu Besuch im Ostergarten“. Hartmut Günther, verantwortlich für den Männerkreis in der Gemeinde, hat auch in diesem Jahr wieder das Stück geschrieben. Meist geht es modern zu und oft werden Parallelen zu aktuellen Themen gezogen. Den Ostergarten durchwandert eine Besuchergruppe, wobei ihr die Passions- und Ostergeschichte anhand lebender Figuren erschlossen wird. Nicht nur Mitglieder des Männerkreises spielen mit, auch andere Niederstriegiser. und natürlich Frauen. Los geht es am Montag um 10 Uhr. Zeitiges Kommen sichert gute Plätze, denn die sind beim Niederstriegiser Osterspiel immer heiß begehrt.

Von Manuela Engelmann-Bunk