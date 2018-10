Rosswein

Hannah Tag und Johannes Beyer wissen schon genau, was sie am Buß- und Bettag machen werden: Die beiden Roßweiner Jugendlichen gehören zum Roßweiner Team der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Seit 2009 beteiligt sich die Kirchgemeinde Roßwein an ihr. Dabei nehmen die Helfer um Cornelia Fritz-Tag, den Kopf der Aktion in Roßwein, die mit Geschenken befüllten Kartons nicht nur an um sie weiterzuleiten. Roßwein ist die Stelle in der Region, an der die bunten Weihnachtsüberraschungen für Kinder in Osteuropa gesammelt und auf unzulässige Gegenstände hin kontrolliert werden.

551 Kartons im vergangenen Jahr gesammelt

Seit Dienstag können die bunten Pakete wieder abgegeben werden. „Bis zum 15. November haben die Leute Zeit, ihre Geschenke zu einer der Annahmestellen zu bringen“, sagt Cornelia Fritz-Tag. 551 Kartons waren es im vergangenen Jahr, die von den Roßweinern kontrolliert und weitergegeben werden konnten. Die Kartons aus der Roßweiner Sammelstelle kamen bis jetzt immer nach Weißrussland. Die Zahl ist im Laufe der Jahre kontinuierliche gestiegen. „Angefangen haben wir mit 62 Schuhkartons.“

Weihnachten im Schuhkarton ist eine Aktion des Christlichen Werks Geschenke der Hoffnung, das Menschen in Not weltweit mit geistlicher und materieller Unterstützung zur Seite steht. Seit mehr als zwei Jahrzehnten werden im deutschsprachigen Raum Päckchen dafür gepackt.

Wie die Pakete zu packen sind, dafür gibt es zahlreiche Empfehlungen. Wer den Helfern in Roßwein übermäßige Arbeit ersparen will, hält sich daran. Was gar nicht erlaubt ist, so Cornelia Fritz-Tag, sind gebrauchte Dinge. „Bei der Aktion geht es darum, Wertschätzung zu zeigen. Dass in dem Geschenk ausschließlich neuwertige Dinge sind, ist auch ein Zeichen dafür.“ Sie weiß um die Fragen, die viele, die sich ehrenamtlich oder als Spender engagieren, diesbezüglich umtreibt. Warum nicht auch etwas gutes Gebrauchtes verpacken? „Dafür gibt es andere Spendenaktion“, sagt sie. „Bei dieser hier ist es eben so. Und es ist ja keiner verpflichtet, sich zu beteiligen“, sagt sie. Wichtig sei auch, den Karton nicht endgültig zu verschließen. „Er muss aus einem Unterteil und einem Deckel bestehen, den man für die Kontrolle aufklappen kann.“ Damit nichts auseinander rutscht, soll ein Gummi drumgebunden werden. Für manche sei es ein Problem, den Karton mit hübschem Geschenkpapier zu bekleben – aus Zeitgründen oder mangelnder Geschicklichkeit. Dafür gibt es Abhilfe: „Ich habe diesmal ein paar fertige Kartons bestellt, die man sich kostenlos zum Befüllen mitnehmen kann“, freut sich Cornelia Fritz-Tag. Auch die Etiketten, die auf den Karton geklebt werden sollen um aufzuzeigen, für welche Altersgruppe das Geschenk ist und ob für ein Mädchen oder einen Jungen, gibt es beispielsweise im Pfarramt. Vor allem die Altersgruppe der 10- bis 14-jährigen Jungen kann verstärkt Spender vertragen.

Nur bestimmte Dinge dürfen eingepackt werden

Und was packt man rein? „Spielzeug, Kleidung, Schulmaterial, Süßigkeiten, Hygieneartikel“, zählt Cornelia Fritz-Tag die Möglichkeiten auf. Süßigkeiten müssen mindestens bis März 2019 haltbar sein, empfohlen sind Schokolade – ohne Nüsse –, Kaubonbons, Gummitierchen, Kaugummi. Scharfe und spitze Gegenstände sind verboten, Literatur, Medikamente, Flüssigkeiten, angstauslösendes Spielzeug, Zerbrechliches und Gebrauchtes bitte nicht einpacken. Wer noch mehr Informationen braucht und wissen möchte, wo überall er in der Region seinen Karton abgeben kann, der findet dies auch im Internet unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org. Cornelia Fritz-Tag weiß vom Mochauer Kindergarten, der Kirchgemeinde Niederstriegis, dem evangelischen Kindergarten in Döbeln und dem Kindergarten in Ostrau, dass dort Kartons entgegen genommen werden.

Von Manuela Engelmann-Bunk