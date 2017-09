Kita Kiebitz bekommt 25 neue Plätze

Babyboom in der Gemeinde Ostrau: Weil es durch steigende Geburtenraten und Zuzüge einen rasant steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen in den Kindereinrichtungen gibt, plant die Gemeinde Ostrau den Ausbau der Kita Kiebitz mit 25 Plätzen nun schon 2018. Die mehr als 100 000 Euro teure Maßnahme soll über Förderung gestemmt werden.