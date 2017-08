Klaffendes Loch in der Pestalozzistraße

Bereits vor zwei Jahren verletzte sich eine 17-Jährige, als in der Pestalozzistraße plötzlich die Straße absackte. Anfang der Woche klaffte erneut ein Loch in der Straße – in Höhe des ehemaligen Postgebäudes. Stadtverwaltung, Wasserwirtschaft und Abwasserzweckverband rückten an, um die Ursache herauszufinden.