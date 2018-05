Richtfest wurde am Freitag am neuen Verwaltungssitz der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt an der Blumenstraße 51a in Döbeln-Ost gefeiert. Aus einem früheren Autoteilehandel entsteht für rund drei Millionen Euro seit Juni des vergangenen Jahres eine ebenerdig erreichbare moderne Verwaltung mit Dienstleistungsangeboten.