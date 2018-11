Hartha

Miteinander auskommen, sich schätzen und tolerieren. Selbst Erwachsenen fällt das nicht leicht. Kinder und Jugendliche suchen ihres moralischen Kompass noch. Der Klassenverband ist ein guter Ort, um klar zu machen, dass Menschen so vielfältig sind wie die Welt in der sie leben. Und trotzdem jeder Respekt und Verständnis verdient. An der Pestalozzi-Oberschule gab Schulleiterin Katrin Wilde einen ersten Anstoß in die richtige Richtung. Am Donnerstag und Freitag waren Klassenklimatage. Die frisch auf die Oberschule verpflanzten Fünftklässler arbeiteten mal laut und mal leise daran, sich als Einheit zu betrachten. Unter der Leitung von Dario Klimke und Cornelius Hackebeil, Projektleiter des Trägers Hero Society, bildeten sie Gesprächskreise und redeten vor allem darüber, was sie stört. Die erste wichtige Essenz: Es ist zu laut. Darin waren sie sich schnell einig. Obwohl sie den Lärm selbst verursachen, empfinden ihn die meisten als Stress. „Die Einsicht darüber ist der erste Weg zum Wandel“, so Klimke.

Am Freitag hieß es dann Schluss mit reden – machen. Die Schüler probierten sich an Instrumenten aus und reimten gemeinsam Musikzeilen. Über sich, über ihre Mitschüler, über ihren Kosmos Schule. Klassenlehrer Michael Reinke unterrichtet die 29 Mädchen und Jungs erst seit einigen Monaten und war die ganze Zeit dabei. Für ihn war der Workshop eine Chance, die Kinder besser kennenzulernen und etwas für seinen Arbeitsalltag mitzunehmen. Damit das Projekt nicht nur eine nette Abwechslung bleibt, sondern auch Früchte trägt. Denn von einem fairen Miteinander profitieren alle.

Von Lisa Schliep