„Kleine Gemeinden politisch nicht gewollt“

Zschaitz. Rekord-Steuereinnahmen – und trotzdem kein Geld? So ähnlich ergeht es der Gemeinde Zschaitz-Ottewig derzeit. Bürgermeister Immo Barkawitz stellte in seinem Jahresrückblick 2017 am Montagabend den Gemeinderäten die Zahlen vor: Fast 95 000 Euro Gewerbesteuereinnahmen, 326 000 Euro Anteil an der Einkommens- und 31 000 Euro an der Umsatzsteuer. Für die nach aktuellen Zahlen nur 1305 Einwohner starke Gemeinde ohne eigenes Gewerbegebiet sind das Top-Resultate.

Dennoch blieben nach Erledigung aller kommunaler Aufgaben wie des Betriebs der Kindertagesstätte „Waldspatzen“ und der Feuerwehr kaum Mittel zur Gestaltung übrig. „Die Allgemeine Schlüsselzuweisung vom Land reicht nicht einmal, um die Kreisumlage zu bezahlen. Die Gewerbesteuer ist so hoch wie nie, reicht aber gerade einmal, um die Verwaltungsumlage an Ostrau zu begleichen“, sagte Barkawitz. 92 500 Euro hat Zschaitz Ottewig für die Übernahme wesentlicher Verwaltungstätigkeiten in Sachen, Finanzen, Ordnungs- und Winterdienst an Ostrau überwiesen. Die Kreisumlage liegt bei fast 253 000 Euro - die Allgemeine Schlüsselzuweisung bei knapp 227 000 Euro. Zudem muss die Kommune fast 11 000 Euro Gewerbesteuerumlage zahlen.

Zu allem Überfluss wird Zschaitz in diesem Jahr wohl mit weniger Investiver Schlüsselzuweisung rechnen müssen. Mit diesem Geld vom Freistaat darf die Kommune bauen, sanieren, neu kaufen. 2017 waren das rund 33 400 Euro. „Wegen der gestiegenen Gewerbesteuer werden wir 2018 wohl nur noch 29 000 Euro bekommen - weil wir ja so eine reiche Kommune sind“, erklärte der Bürgermeister mit einer gehörigen Portion Ironie.

Die Bitterkeit ist groß, denn einerseits wachse die Kommune gegen den demografischen Trend und ziehe durch ihre idyllische Lage verstärkt junge Familien an, verfüge über ein starkes Vereinsleben und ein attraktives Dorfbild, wie Barkawitz betonte. Beispiele führte er mit dem Biathlon im letzten Winter, dem Dorf- und Vereinsfest, dem Sommerkino, dem 20. Geburtstag des Frauenvereins und einigen mehr reihenweise an. „Aber wir kommen finanziell an unsere Grenzen. Da entsteht der Eindruck, dass kleine Gemeinden politisch nicht gewollt sind. Wenn Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst kommen, die wir ja auch wollen, dann muss es auch einen Ausgleich geben, wenn wir diese Pflichtaufgabe erfüllen sollen“, forderte er. Inzwischen sei man komplett von Fördermitteln abhängig, wie auch die abgeschlossenen Projekte 2017 zeigen: Sportplatzweg, Straßensanierungen oder das Feuerwehrauto wären ohne nicht möglich gewesen.

Barkawitz befürchtet bei Anhalten des Trends ein aufgezwungenes Haushaltskonsolidierungsverfahren. „Das käme einer Entdemokratisierung gleich. Dann müssten wir unsere Kita-Beiträge bis an die Grenze erhöhen, die Steuern bis an die Grenze erhöhen. Es kann nicht sein, dass wir unsere Leute so knechten wollen“, meinte er. Und : „Das Dorf lebenswerter machen zu wollen, bleibt auf der Strecke. Unsere Gewerbetreibenden engagieren sich bei jedem fest, halten die Vereine am Leben, da können wir nicht noch die Gewerbesteuer erhöhen.“

Von Sebastian Fink