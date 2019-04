Gersdorf

Landwirtschaft und Naturschutz – geht das? Der Landwirtschaftsbetrieb Michael Wolf in Gersdorf sagt ja. Dieser macht seit Anfang April offiziell beim „Betriebsplan Natur“ mit und zeigt, wie einzelne Personen mit kleinen Maßnahmen Gutes für die Umwelt tun können.

Schon immer waren Steffi und Michael Wolf daran interessiert naturbelassen zu arbeiten. So stehen ihre rund 70 Kühe, Kälber und Bullen von Ende April bis Anfang November auf den Wiesen des Familienbetriebes. Im Winter bekommen die Rinder konserviertes Futter aus dem Eigenanbau. Die Mutterkühe werden nicht künstlich befruchtet, sondern von den Bullen gedeckt.

Dennoch musste alles seine Ordnung haben, wenn es darum ging die Felder zu bewirtschaften. „Ich ging sogar mit der Kettensäge an unsere Obstbäume, um die Gräser zu entfernen, die rund um den Stamm wuchsen“, erzählt Michael Wolf. Heute weiß die Familie – Dank der Tipps von Ulrich Knausitzer und Aline Langhof – dass sich dadurch verschiedene Insekten nicht auf ihrem Land ansiedeln. „Sie gaben uns die nötige Struktur, um den Naturschutz in den Betrieb zu etablieren“, erklärt Michael Wolf.

Vor drei Jahren wurde der Plan für Wolfs erstellt

Vor drei Jahren meldete sich der Familienbetrieb auf einen Aufruf des Fachbüros für Naturschutz und Landschaftsökologie. Seitdem arbeiten die Berater Knausitzer und Langhof mit den Wolfs zusammen und stellten einen Plan auf. Bisher ist der Gersdorfer Betrieb der einzige im Altkreis Döbeln, der den Betriebsplan Natur nutzt.

Die Rinder grasen seit dem Plan nicht mehr auf dem gesamten 32 Hektar großen Grünland. So können neue Biotope für Insekten entstehen. Blumen wie Wiesenglocken und Margeriten wachsen dort, seitdem Familie Wolf es lässt. Für Rebhühner ist die Wiese bei den Obstbäumen ein Rückzugsort und Michael Wolf habe bereits ein Huhn gesichtet.

Auf Empfehlung bauten die Wolfs eine Hecke an. Derzeit ist diese noch eingezäunt, damit Rehe nicht an den noch jungen Gewächsen knabbern können. Auch den Hinweis sich um eine Förderung für die Hecke zu bemühen, bekamen die Wolfs von den Beratern des Fachbüros. In den Hecken und unterm Dach nistet gerne das Braune Langohr, sodass auch die Fledermaus bald ein Zuhause auf dem Gelände haben wird.

Jeder kann etwas tun

Das Ehepaar legte außerdem Nisthilfen für Schwalben, Meisen, Amseln, Schleiereulen und Falken an. „Wir wollen uns hier wohlfühlen und das Gelände vor allem für die nächste Generation herrichten“, erklären sie. Sohn Anton soll den Hof einmal übernehmen. Seine Schwester Maria und er helfen mit, wo sie können. Obwohl Maria hauptberuflich als Kindergärtnerin tätig ist, steht sie während der Erntezeit immer mit auf dem Feld.

Auf dem 194 Hektar großen Ackerland entsteht ein sogenanntes Lerchenfenster. Ein 20 Quadratmeter großes Stück des Feldes wird bei der Bewirtschaftung ausgelassen, sodass Lerchen einen Unterschlupf haben, auf dem sie landen können. Damit machen die Wolfs einen geringen Verlust durch den Ausfall der Ernte auf diesem Stück, erzielen allerdings eine Artenerweiterung in ihrem Umfeld. „Wir schimpfen immer mit den Großen, aber wir können auch etwas tun“, sagt Steffi Wolf. Inspiriert haben die Wolfs schon einige Menschen mit dieser Einstellung. Ihre Verpächter lassen Grünflächen nun auch vermehrt wachsen, genau so auch ihre Mieter, die auf dem Hof der Wolfs wohnen. Im Garten ließen die Mieter einige Stellen beim Mähen aus und in den Gräsern habe es schon fleißig gebrummt.

„Uns ist es wichtig, dass wir als traditioneller Hof nicht abgestempelt werden“, sagt das Paar, „Denn Naturschutz und Landwirtschaft schließt sich nicht gegenseitig aus.“

Von Nicole Grziwa