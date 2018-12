Leisnig

Spätestens zu Silvester wird in Leisnig der Winter herbei musiziert: mit dem „Winter“ aus Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“. Leisnigs Kirchenmusikdirektor Holger Schmidt wählte für das Programm weitere populäre Werke sowie Stücke, die durch ihre Entstehungsgeschichte besonders sind. Es singen die Sängerinnen und Sänger der Leisniger Kantorei, begleitet vom Orchester Sinfonietta Dresden.

Musik von Johann Sebastian Bach bildet den Rahmen des festlichen Konzertes: Der Eingangschor der Kantate „Lobet Gott in seinen Reichen“ sorgt dafür mit Pauken, Trompeten sowie großem Chor. „Das Konzert bietet ein Programm aus Werken, die den Abend für die Zuhörer abwechslungsreich gestalten sollen“, so Holger Schmidt.

Das Konzer wird unter seiner Leitung stehen. Am Schluss ist erneut Bach zu hören mit seinem Dona Nobis Pacem. „Dieser Friedenswunsch passt sowohl zum Jahresausklang als auch zum Beginn des bevorstehenden Jahr sowie überhaupt in die gegenwärtige Zeit.“

Ein weiteres Highlight aus der Feder von Antonio Vivaldi ist ein Konzert für zwei Trompeten und Orchester. Als Solist gewann Schmidt dafür Sven Geipel. Besuchern von den Leisniger Konzerten der „Pfeiferstuhl-Music“ aus Halle dürfte der Musiker mittlerweile ein Begriff sein, war er doch dadurch schon mehrfach in St. Matthäi zu hören.

Zum Silvesterkonzert bekommt das Publikum zudem eine Messe in F-Dur von dem relativ unbekannten Komponisten Christian Gotthilf Tag zu hören. Die Messe besteht aus drei Sätzen, dem Kyrie, Gloria und einer kleinen Fuge. Der aus Glauchau kommende Kirchenmusiker Tag komponierte auch selbst.

Die Noten der F-Dur-Messe grub Schmidt während seiner Zeit als Kirchenmusiker in Oberlungwitz aus, zusammen mit seinem Kollegen Volkmar Krumrei, damals Hohenstein-Ernsttal. In Oberlungwitz existierte das Stück als alte Handschrift.

Schmidt arbeitete die Noten auf, damit sie in heutiger Zeit lesbar beziehungsweise musizierbar sind. „Es handelt sich um ein sehr fröhliches Stück, das in Leisnig vor einigen Jahren zuletzt musiziert wurde. Ich finde, es ist wieder einmal Zeit dafür“, so Schmidt. Es schließt sich wiederum ein populäres Stück an, von Edvard Grieg „Solveigs Lied“.

Besinnlich klingt das Jahr aus mit einem Werk, das den Titel trägt „Bevor das Jahr sich neigt“. Diese kleine Motette mit Orchesterbegleitung komponierte Schmidt selbst. Es steht musikalisch in der Tradition des Barock. Seit 2011 gibt es in Leisnig das Silvesterkonzert, traditionell mit dem Orchester Sinfonietta. Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es im Pfarramt an der Colditzer Straße. Generell wird empfohlen, rechtzeitig vor Konzertbeginn in der Kirche zu sein, um sich den gewünschten Platz zu sichern.

Silvesterkonzert, Leisnig, St. Matthäi, Orchester Sinfonietta Dresden, Kantorei Leisnig, unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Holger Schmidt. Eintritt 10 Euro, ermäßigt: 8 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei

Von Steffi Robak