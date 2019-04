Waldheim

Steine haben es Dr. Wolfgang Fichtner angetan. Kleine glatte Steine und welche mit Noppen. Davon berichtet der Physiker demnächst im Stadt- und Museumshaus.

Einzigartiges Kinderspielzeug kommt aus Waldheim. Zu sehen ist das im Dachgeschoss des Stadt- und Museumshauses, wo sich die Ausstellung zur Stadtgeschichte befindet. Bauen ohne Bindemittel, kurz BOB, war eigentlich für Maurerlehrlinge gedacht. Um keinen Mörtel für Wände auf dem Lehrwerkhof zu verschwenden, die eh wieder abgerissen werden, entwickelte der Wahl-Waldheimer Heinrich Huft nach dem Zweiten Weltkrieg in Waldheim das System Bauen ohne Bindemittel ( BOB). Die Steine bestehen aus einer Mischung aus Kalksandstein und Wasserglas, haben Noppen und bilden reale Mauerziegel im Maßstab 1:7 ab. Damit kann man richtig mauern, trocken, ohne eine Kelle Mörtel.

Vortrag am 25. April

Diese Lehrbausteine für Maurer entwickelte sich rasch zu einem beliebten Kinderspielzeug. In Waldheim stellte sie die Firma Huft in den Betriebsräumen der ehemaligen Firma Bellmann und Seifert am Eichberg her. Zuvor war die Firma Huft an der Talstraße ansässig. Darüber wird Dr. Wolfgang Fichtner am Donnerstag, dem 25. April, im Glaspavillon des Stadt- und Museumshauses berichten. Dr. Fichtner ist Physiker und arbeitet am Kurt-Schwabe-Institut in Meinsberg. Der Modellbau ist sein großes Hobby. „Als Kind schon habe ich viel gebaut, auch mit dem Metallbaukasten“, sagt Dr. Fichtner. Ein weiteres Augenmerk seines Vortrages wird auf den sogenannten Ankersteinen liegen. Auch sie bestehen aus einem Kalksandsteingemisch, haben aber keine Noppen, sondern sind glatt. Mit diesen Steinen aus dem thüringischen Rudolstadt hat Wolfgang Fichtner viele Modelle gebaut, darunter eines von Bergmanns Hof in Waldheim.

Veranstaltungsreihe erlebt regen Zuspruch

Der Vortrag über diese interessante und wenig bekannte Thema gehört zur Veranstaltungsreihe „Geschichten im Museumshaus“, die regen Zuspruch erlebt. „Wir haben viele positive Rückmeldungen. Und mache Veranstaltungen sind schon Monate vorher ausverkauft“, sagt Museumsmitarbeiterin Patricia Spruck. Sie sieht in den geförderten Veranstaltungen eine gute Möglichkeit, das Stadt- und Museumshaus mit Leben zu füllen. „Wir zeigen den Leuten, dass wir nicht nur ein Museum sind. So bauen wir Berührungsängste ab“, sagt Patricia Spruck. Kolbe ist eben nicht alles, was die Besucher des auch als „Napoleonhaus“ bekannten Gebäudes erleben können. Zum Glasanbau gab es auch nicht nur positive Stimmen. Aber ohne diesen könnte eine solch thematisch breit gefächerte Veranstaltungsreihe nicht im Museum stattfinden.

Dass die gut ankommt, zeigt auch ein sporadischer Blick ins virtuelle Gästebuch des Museums auf Facebook. „Wunderbare Veranstaltung. Viel gelernt und viel gelacht. Vielen Dank für den schönen Abend, auch für die Empfangsdame. Gerne wieder“, schreibt eine Dame dort.

Von Dirk Wurzel