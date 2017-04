Waldheim. Heftige Reaktionen hat der Bericht der DAZ über Hans Rolf Küpper im Internet ausgelöst. Der ehemalige Chef der IG Kleinbahn Waldheim-Kriebstein hat sich mit einem Kaufangebot an die Stadt Waldheim gewandt. Er will das Eisenbahngelände in Unterrauschenthal für 5000 Euro erwerben.

„In Waldheim sind die Leute und die Stadtverwaltung längst fertig mit dem Thema Rolf Küpper. Na, und die Strecke als „Baby“ zu betrachten, darüber kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Dann wäre er ganz anders mit dem Projekt und den beteiligten Leuten umgegangen. Wie kommt der Mann nur auf die Idee, dass er in Waldheim noch irgendetwas erreichen wird? Man muss doch mal merken, wann Schluss ist“, schreibt Nutzerin Rita Daidone auf der Facebookseite „Rauschenthalbahn Strecke W-K“ unter einem Eintrag mit dem Bericht der DAZ. „Er nennt es „sein Baby“... ein solches muss man regelmäßig füttern und windeln und lieb haben. Er hat das Seine in der Scheiße liegen lassen und ist abgehauen. Andere haben das Baby ins Erwachsenenalter geführt. Wir wollen ihn nicht mehr hier“, äußert sich Nutzer Gerhard Helmecke. Das sind noch vergleichsweise freundliche Kommentare. Andere Nutzer drücken sich drastischer aus. Wiederum andere nutzen die Ironie. Einer will Hans Rolf Küpper in Sibirien wissen, daraufhin schreibt Nutzer Lucas Liebscher: „Bloß nicht, am Ende macht er sich noch an die Transsib.“

Kleinbahn zurück an Küpper? Welcher Aussage würden Sie eher zustimmen? Man sollte Hans Rolf Küpper noch eine Chance geben. Die Stadt soll das Bahn-Grundstück in Unterrauschenthal an ihn verkaufen. Bei der Vorgeschichte mit dem vielen Zank sollte die Stadt Waldheim die Bahn nicht an Hans Rolf Küpper verkaufen sondern lieber mit dem Verein Waldheimer Eisenbahnfreunde zusammenarbeiten.

Das Schlusswort unter all dieses Kommentaren – es sind weit über 50 – setzt der Seitenbetreiber: „Wir wollen uns auf auf unsere Vereinsfeier konzentrieren und auf die Zukunft unserer Rauschenthalbahn.“ Am 6. und 7. Mai feiern die Eisenbahnfreunde Waldheim dieses Fest, zeigen ihr neues Stationshaus und lassen ganz ohne Küpper einen Zug fahren. Die Feldbahner des bekannten Vereins Sächsisches Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf bringen Lok und Wagen mit.

Die Stadt Waldheim wird das Küpper-Kaufangebot am Donnerstag dem Stadtrat zur Beratung und zum Beschluss vorlegen. Die Verwaltung empfiehlt, es abzulehnen. Im Internet sind die Tagesordnungspunkte samt der dazu gehörigen Beschlussvorlagen bereits öffentlich einsehbar.

Von Dirk Wurzel