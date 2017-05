Torsten Kittler ist zufrieden. Seine Schützlinge, Schüler der zehnten Klasse des Martin-Luther-Gymnasiums in Hartha, stellten in den letzten Wochen ein Theaterstück auf die Beine. Am Mittwochabend führten sie das in der Hartharena auf. Der Weg dahin, hatte es in sich. „Der Besuch der alten Dame“ von Friedrich Dürrenmatt ist kein leichtes Stück.