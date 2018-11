Nossen

Ein ein Jahr altes Kind ist am Sonntagvormittag in Nossen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das meldet die Pressestelle der Polizeidirektion Dresden.

Ein 67-jähriger Fahrer eines Mercedes Benz fuhr rückwärts aus seinem Grundstück. Dabei erfasste er einen hinter dem Auto befindlichen Jungen (1). Der Einjährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt in dem Fall.

Von daz