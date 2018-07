Waldheim

Nach dem im vergangenen Jahr eine Pause eingeschoben wurde, ließ der Waldheimer Kleingartenverein „Wachberg“ am Sonnabend wieder das bekannte Sommerfest steigen. Im Programm setzten die Organisatoren vor allem auf Bewährtes ohne dabei auf eine gewisse Prise Abwechslung zu verzichten. So trat vor zwei Jahren ein Roger Whittaker-Double auf, am Sonnabend beehrte Steffen Heidrich alias Roland Kaiser den Wachberg. „Und auf die Ölgeister haben sich sowieso alle eingeschworen“, sagte Vereinsvorstand Daniel Schulz mit Blick auf den Nachwuchs des Spindelfaschingsclubs, die als Dschungelbewohner tierische Choreografien aufs Parkett legten. Angekündigt hatte sich zudem Udo der Kleingärtner mit seinem Comedyprogramm und Bauchtänzerin Franziska Franz aus Hartha.

Verjüngung am Wachberg

Stillstand herrscht am Wachberg also nicht – auch nicht hinter den Kulissen. Denn der bisherige Vereinsvorstand Michael Lorenz entschied sich vor einigen Monaten dazu, etwas kürzer zu treten. Seit Januar sitzt deshalb Daniel Schulz an der Spitze des seit 92 Jahren bestehenden Vereins. „Dieses Jahr sind viele junge Leute dazugekommen“, freute sich der Kleingärtner. „Noch überwiegt aber die ältere Generation deutlich.“ Mitte 20 sei das jüngste Mitglied, während die Alterskrone ein Kleingärtner jenseits der 80 trägt. 123 Parzellen sind derzeit verpachtet, zehn freie Plätze sind noch zu haben. Damit könne die Kleingartengruppe durchaus zu frieden sein, meint Schulz.

Programm für Kinder

Und wer weiß, wen der Kleingärtnervirus noch erwischen wird. Vielleicht sind es die Kinder, die am Sonnabend am Wachberg auf der Hüpfburg turnten, an der Bastelstraße ihre kreative Ader auslebten, bei der Tombola ihr Glück versuchten oder beim Dosenwerfen ihr Zielvermögen auf die Probe stellten.

Von André Pitz