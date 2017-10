Kleintransporter gestohlen: Polizisten nehmen Autodieb in Waldheim fest

Döbeln/Waldheim. Die Halterin eines Pkw Renault verständigte am Mittwoch, kurz nach 12 Uhr, die Polizei, da ein zunächst Unbekannter an ihrem in der Gabelsbergerstraße in Döbeln abgestellten Wagen einen Außenspiegel abgetreten und eine Seitenscheibe eingeschlagen hatte (rund 600 Euro Sachschaden).

Der Mann lief anschließend Richtung Busbahnhof, wo er einen abgestellten VW Crafter ins Auge fasste. Er stieg in den unverschlossenen Kleintransporter ein, konnte ihn wegen des im Zündschloss steckenden Autoschlüssels starten und fuhr damit davon.

Auch der Fahrer des VW verständigte umgehend, gegen 12.30 Uhr, die Polizei. Sofort wurde die Fahndung nach dem Kleintransporter ausgelöst. Gegen 14 Uhr stellten Polizisten das verlassene Fahrzeug in der Hainichener Straße in Waldheim fest. Wenig später konnte auch der Tatverdächtige (37) gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Der 37-Jährige wurde nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen am frühen Mittwochabend aus der Dienststelle entlassen. Ungeachtet dessen wird gegen ihn wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Verdachts des Diebstahls ermittelt.

Von LVZ