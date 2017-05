Altenhof. Großes Hallo in der Kindertagesstätte Funtasia in Altenhof. Im Krippenbereich werden so viel Erwachsene zu Gast sein, wie sonst selten. Sie kommen wegen der neuen Kletterkombination, die dort seit kurzem steht. Es kümmerte sich jemand aus dem Kreise der Erzieherinnen darum, dass die Krippenkinder ein Spielgerät in ihrem Außenbereich haben.

Das Geld brachten 25 Unternehmen, dazu Eltern und die Erzieher auf. Rund 10 000 Euro kamen zusammen. Heute können sich alle, die etwas dazu beisteuerten, ansehen, was aus dem Projekt geworden ist. Initiatorin war die stellvertretende Kita-Leiterin Katrin Kipp. Zusammen mit Thomas Gruhl, der seinen Sohn in der Einrichtung betreuen lässt, schon sie im Dezember die Sponsorenaktion an. „Ohne Herrn Gruhl wäre das organisatorisch nicht möglich gewesen“, sagt Katrin Kipp und auch die Einrichtungsleiterin Evelin Lischke lässt an ihre Hochachtung vor der Aktion keinen Zweifel: „Hier haben sich alle mächtig ins Zeug gelegt, damit mit dem Spielgerät alles klappt.“

In den vergangenen Jahren hatte sie bei der Stadt mehrfach darum gebeten, ein Spielgerät für den Krippenaußenbereich in den städtischen Haushaltsplan aufnehmen zu lassen. Im Stadium des Wünschens sei es immer geblieben, was bei der gegenwärtigen Haushaltslage verständlich sein. Die Kindereinrichtung war noch gebaut worden, als die Gemeinde Bockelwitz politisch selbstständig war. Bevor jedoch auch ein Spielgerät für die ganz Kleinen finanziert werden konnte, wurde Bockelwitz nach Leisnig eingemeindet. Dann stand ein Spielgerät für den Dorfkindergarten nicht gerade ganz obenauf der Prioritätenliste. Die Erzieherinnen wurden also Ende 2016 selber aktiv und schoben die Spendenaktion an. Zudem stehen jetzt auf dem Grundstück drei junge Bäume, die zu prächtigen Schattenspendern heranwachsen sollen.

Evelin Lischke: „Im Alter von null bis 10 Jahren ist es für die Hirnentwicklung von Kindern ungeheuer wichtig, dass sie sich bewegen. Wir sagen deshalb mit dem heutigen Fest allen Unternehmern und allen anderen Beteiligten der Aktion Danke, dass uns das gemeinsam gelungen ist.“

Von Steffi Robak