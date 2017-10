Kliniken kommen mit Patientenansturm nach Katastrophe gut klar

Die Martinshörner hatten sich am Sonnabend zum großen Orchester zusammengefunden. Im gefühlten Minutentakt rollten die Rettungswagen in die Notaufnahmen der Krankenhäuser in Döbeln und Leisnig. Sanitäter brachten Menschen zur ärztlichen Behandlung, die schlimm zugerichtet aussahen. Eine Katastrophenschutzübung.