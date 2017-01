Döbeln. 12.300 Patienten wurden im vergangenen Jahr im Klinikum Döbeln stationär behandelt. Das sind 2,5 Prozent mehr als noch 2015. In der Ambulanz des Klinikums stiegen die Patientenzahlen im vergangenen Jahr um sechs Prozent auf 12.700 an. Das Klinikum Döbeln war damit mit seinen 196 Betten im vergangenen Jahr im Durchschnitt zu 94 Prozent ausgelastet. Streckenweise arbeitete das Haus sogar an der Obergrenze seiner Kapazität. Für Krankenhausbetreiber und den ärztlichen Direktor Dr. Ralf Lange (50) verbindet sich damit mittelfristig der Wunsch die Bettenzahl seines Klinikums noch etwas zu erhöhen.

„Döbeln ist ein unglaublicher guter Standort in Sachsen. Ich kenne keine Stadt dieser Größe im Freistaat die so zentral und durch die Autobahnen verkehrstechnisch so gut angebunden ist“, schwärmt der Krankenhausbetreiber, der selbst auch in Döbeln wohnt. Seine Klinik habe diese Zentrumsfunktion längst verinnerlicht und sieht sich der Region besonders verpflichtet.

Das Klinikum Döbeln ist gemeinsam mit der Firmengruppe Partzsch der größte Arbeitgeber in der Stadt Döbeln. 520 Beschäftigte zählt das Klinikum Döbeln mit seinen angeschlossenen Medizinischen Versorgungszentren in der Umgebung.

Ralf Lange ist stolz auf seine Mitarbeiter, von der Krankenschwester bis zum Chefarzt. „Wir sind mit einem Durchschnittsalter des Personals von 40 Jahren eine junge Klinik. Jung und aktuell ist auch das Wissen, das bei uns angewendet und vermittelt wird. Schließlich werden an unserem Hause etwa 30 Studenten pro Jahr ausgebildet. Unsere Anerkennung als akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Leipzig ist somit Chance und Verpflichtung zugleich“, so der Krankenhausbetreiber.

Im Durchschnitt dauerte der Krankenhausaufenthalt eines Patienten im vergangenen Jahr 6,2 Tage. 5500 Mal wurde am Klinikum Döbeln in den fünf OP-Sälen operiert. Das sind drei Prozent mehr Eingriffe als im Vorjahr. Der 2016 neu eingeweihte fünfte OP ist zu 90 Prozent ausgelastet. Er dient aber vor allem auch der Arbeitszeitoptimierung von Ärzten und OP-Schwestern, denn geplante Operationen müssen nicht mehr in Spätdiensten eingetaktet werden.

Überregional bedeutend entwickelt haben sich am Klinikum Döbeln die endoskopischen Untersuchungen, von denen es im Vorjahr 4500 gab. Die Klinik unterstützt dabei mit ihrer hochwertigen Technik auch die ambulanten Kollegen mit diesen Untersuchungen. Allein 700.000 Euro wurden 2016 in die Endoskopie-Abteilung investiert.

Eine grandiose Entwicklung bescheinigt Dr. Ralf Lange auch seiner orthopädischen Klinik. An den insgesamt 5500 Operationen am Klinikum Döbeln hat die Orthopädie einen Anteil von 2000 OPs, 700 davon endoprothetische Operationen (künstliche Gelenke). Damit ist Döbeln ein orthopädisches Zentrum in Sachsen, das Patienten nicht nur aus der Region sondern auch aus den Großstädten und aus Sachsen-Anhalt anzieht.

Zudem hat sich das Klinikum Döbeln anhand von Fallzahlen auch zu einem Zentrum für Leber und Bauchspeicheldrüsen-Operationen sowie der Tumorchirurgie des Magen-Darm-Traktes entwickelt. In der Gefäßchirurgie hat die Klinik aufgrund ihrer Erfahrungen nun auch die Zulassung für chirurgische Eingriffe an der großen Bauchschlagader.

Von Thomas Sparrer