Klosterbuch

„Gugge ma“ forderte der Mittelsächsische Kultursommer (Miskus) am Wochenende mit der gleichnamigen Veranstaltung auf dem Gelände des Kloster Buch. Nicht zu unrecht, denn zu sehen aber auch vor allem zu hören gab es so einiges. „Von den Akteuren kann mit Fug und Recht behauptet werden, dass sie vom Tuten und Blasen jede Menge Ahnung haben, sind doch alle Mitglieder in Blaskapellen“, kündigte der Miskus das vielfältig besetzte Musikfest im Vorfeld an. Und die Veranstalter hielten sich an ihr Versprechen.

Nach der Eröffnung durch die Lommatzscher Spielleute gesellte sich Besuch aus dem sächsischen Süden auf die Bühne. In traditioneller Kluft trat das Erzgebirgsensemble Aue auf und gab vor allem früher unter den Bergleuten gesungene Lieder zum Besten. Ensemble-Leiter Steffen Kindt leitete dabei seine Truppe nicht nur musikalisch an, sondern erklärte den Gästen mit Hintergrund und Entstehungsgeschichte der Titel viel über die Liedkultur im Erzgebirge. Unter original erzgebirgische Kompositionen mischte das Ensemble auch weltweit bekanntere Stücke wie die christliche Hymne „Amazing Grace“.

Musik und Handwerk

Abseits der großen Bühne lud das Klostergelände zum Schlendern und genießen ein – sei es mit der klassischen Bratwurst, Ware vom Holzbackofen, durch den Kräutergarten oder vorbei an den zahlreichen Ständen mit Handwerkskunst unterschiedlichster Art. Zahlreiche Händler eilen seit vielen Jahr zum Kloster Buch, wenn der Miskus ruft. Besonders filigranes Handwerk zeigte etwa die Weißenbergerin Anita Irmer. In ihrer Heimat in der Oberlausitz wird sie nur „Papiermarie“ genannt – ein Titel, der zu ihrer Arbeit passt. In Kombination mit getrockneten Blüten schöpft sie fantasievoll gestaltetes Papier. Hobbyimker Franz Gottwald aus dem nordsächsischen Döbernitz war mit Honig aus eigener Produktion und Kerzen aus Bienenwachs an die Freiberger Mulde gereist.

Bremer Dudelsäcke

Und genau wie die sächsischen Handwerker und Händler immer wiederkehren, lassen sich auch verschiedene Musiker immer wieder von der Atmosphäre im Kloster Buch verführen. „Wir sind schon zum achten Mal hier – also schon seit 2011 jedes Jahr dabei – und genießen die tolle Stimmung“, erklärte ein Mitglied von Crest of Gordon dem Publikum, nachdem die Dudelsack-Formation aus Bremen in authentischer Kluft inklusive Schottenrock eine Runde über den Klosterhof marschierte und unverkennbar schottische Melodien über das Gelände hallen ließ. Doch nicht überall, wo Dudelsack zu hören ist, muss auch ein Stück Schottland stecken, wie die Bremer erklärten. „’Highland Cathedral’ hat ein Berliner geschrieben, der offensichtlich nie in den schottischen Highlands war. Denn dort gibt es keine Kathedralen“, erklärte der Dudelsackspieler lachend. Zu stören schien sich daran jedoch niemand. Stattdessen bewiesen Crest of Gordon auch in diesem Jahr wieder, dass historische und geografische Akkuratesse auch mal Nebensachen sein dürfen, wenn die Musik gut ins Ohr geht, mit Leidenschaft gespielt wird und das Ambiente einfach stimmt.

Von André Pitz