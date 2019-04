Klosterbuch/Döbeln

Sich ganz in Ruhe im Kloster umschauen, eine Ausstellung besuchen, etwas essen oder trinken. Und ganz nebenbei lädt der Akku des eigenen E-Bikes auf. Nach gut einer Stunde steht der schon wieder so gut im Saft, dass die Tour entlang der Mulde weitergehen kann.

Rund 800 Euro investiert

Ein Szenario, das jetzt möglich ist, dank einer Spende des Bundes der Selbstständigen/Gewerbeverband Döbeln. „Die Investition betrug alles in allem etwa 800 Euro. Eine Summe, die durch Spenden unserer Mitglieder zusammengekommen ist“, sagt BDS-Vorsitzender Olaf Paul. Es erfolgte die Installation einer E-Bike-Ladestation an der Südseite des Stallgebäudes, gleich links am Zugang zum Klosterhof, mit insgesamt sechs Außensteckdosen und einer entsprechenden Absicherung mit FI-Schutzschalter im Inneren. Es ist also das Laden von sechs E-Bikes gleichzeitig möglich. Vorausgesetzt die Fahrer haben die zu ihren Akkus passenden Kabel mit Ladegerät dabei. „Für uns E-Biker ist das kein Problem, wir wissen das“, sagt BDS-Vorstandsmitglied Rocco Werner, selbst seit Jahren überzeugter E-Bike-Fahrer.

Strom zapfen ist kostenlos

„Für die Radler ist das Strom zapfen kostenlos. Die Dosen sind immer zugänglich“, sagt Rica Zirnsack vom Förderverein Kloster Buch. Gerechnet wird mit etwa 20 Euro Stromkosten im Jahr, die der Förderverein übernehmen will. „Wenn die Radtouristen wissen, dass es hier so eine Ladestation gibt, dann machen vielleicht noch mehr E-Biker hier Rast, verzehren etwas, was dem Klosterverein zugute kommt“, sagt Holger Jentzsch vom Bund der Selbstständigen. „Und prima wäre, wenn alle Besucher an unserem Automaten ihren Eintritt entrichten“, ergänzt Rica Zirnsack.

Halbe Stunde laden bringt schon viel

Wenn der Fahrradakku eine halbe Stunde am Netz hängt, dann ist er schon gut geladen, sagt Rocco Werner und reicht bei seiner Fahrweise wieder für etwa 40 Kilometer. Für eine volle Ladung brauche es zwei Stunden. Damit die neue Ladestation in die Karte für den Muldetalradweg aufgenommen wird, will der BDS die Informationen an den zuständigen Tourismusverband übermitteln. Weitere Lade-Stationen am Radweg befinden sich bislang in Freiberg und in Kössern bei Grimma.

Von Olaf Büchel