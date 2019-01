Hartha

Flucht und ihre vielen Facetten –die neunten und zehnten Klassen der Pestalozzi-Oberschule in Hartha sprechen im Fach Geschichte momentan über ein Thema, das nicht nur gegenwärtig brandaktuell ist. Menschen fliehen seit jeher vor Hunger, Zerstörung oder Verfolgung. Sie fliehen, weil sie keine Alternativen mehr sehen. Der, der die Themen für seine Schüler auf den Tisch bringt, ist Lehrer Roland Taffel, der zeitgleich auch als stellvertretender Vorsitzender des Mittelsächsischen Jugendvereins (MJV) den Hut auf hat. Er kümmert sich seit Jahren darum, gesellschaftlich relevante Themen mit Gästen zu besetzen, die nach seiner Auffassung „wirklich was zu erzählen haben“. Aus diesem Grund sitzt heute und morgen Gitarrist und Komponist Eberhard Klunker in den Räumen der Pestalozzistraße und erzählt den Schülern seine Fluchtgeschichte. Eine, die nicht nur sein privates, sondern auch sein musikalisches Leben verändert hat.

Erster Kontakt vor knapp 40 Jahren

„Eigentlich kennen wir uns schon Jahrzehnte – nicht gut, aber wir kennen uns“, sagt Taffel als es um die Idee für sein kleines zeitgeschichtliches Projekt geht. Es war das Jahr 1975 als der Lehrer und Klunker, zusammen mit anderen jungen Menschen, ein Konzert im Roßweiner Herkules aufziehen wollten. Stattgefunden hat es nie, da sich der Musiker kurz vorher in Richtung Westen aufmachte. Nach knapp 40 Jahren ohne Kontakt trafen sich die beiden bei einer Konzert- und Workshopreihe des MJV, wie der Zufall es so will, in der Harthaer Oberschule wieder. „Erst beim Abendbrot ist uns durch Gespräche aufgefallen, dass wir keine Unbekannten sind. Verrückt wie die Zeit einen verändert“, erinnert sich der Oberschullehrer. Diesmal hielt der Kontakt. Zum dritten Mal bereits ist der Komponist, mit Gitarre und Musik im Gepäck, in der Industriestadt gestrandet. Der Berliner floh im Herbst ’75 mit einem Schlauchboot über die Ostsee – die DDR im Rücken und die Küste Schleswig-Holsteins vor den Augen. 40 Kilometer und 16 Stunden Ungewissheit, ob er und sein Kompagnon Erfolg mit ihrem Wagnis haben werden.

Wenn Musik und Zeitgeschichte fusionieren

„Die Schüler lernen einen Mann kennen, der den Mut hatte zu fliehen“, so Taffel. „Ein Mensch mit bewegter Geschichte und ein großartiger Musiker.“ Eberhard Klunkers Steckenpferd ist die akustische Gitarre, die er mit 12 Jahren zu spielen lernte. Sieben Jahre später war er der jüngste Berufsmusiker der damaligen DDR. Noch ein Grund, warum die Zusammenarbeit für den Lehrer einfach passt. Schließlich sei die Pestalozzi-Schule höchst musikalisch und Künstler immer gern gesehen.

Freunde seiner Musik können am Donnerstag die Gelegenheit nutzen, ihn in der Bibliothek Hartha ab 19 Uhr spielen zu hören. Am Freitag tritt er ab 19.30 Uhr im Kulturraum des Nossener KUNO e.V. auf.

Von Lisa Schliep