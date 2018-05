Nicht wer am lautesten brüllt gewinnt, sondern wer erkennbar vergnügt und verstehend liest. Seit 1997 beteiligen sich Pestalozzi-Grundschule, Stadtbibliothek und Bücherstube Arnold immer wieder am Leselöwe-Vorlesewettbewerb. In diesem Jahr traten sieben Kinder im Finale an.