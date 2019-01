Hartha

„Nächste Station Hartha“ – Ein Satz, der auf der Bahnstrecke Waldheim-Rochlitz, die auch an der Industriestadt vorbeirauschte, seit über 20 Jahren Geschichte ist. Die einst feierlich geweihte Trasse beförderte über ein Jahrhundert Passagiere vom Zschopautal bis an die Zwickauer Mulde und zurück. Im Jahr 2019 erklingt jener Satz wieder; nur in einem anderen Kontext.

„Von der Dampflok zur Pedale“ heißt die Fotoausstellung, die ihre Premiere im letzten Jahr in Waldheim feierte und seit Freitag in der Stadtbibliothek Hartha zu sehen ist. 20 Fotografien und drei Infotafeln geben einen historischen Blick auf den Schienenbetrieb der Region.

Um die Eröffnung auch stilecht zu begehen, sorgten die Waldheimer Fotofreunde, die diese Zeitreise in Bildern organisieren, für fachkundige und populäre Unterstützung.

Mit von der Partie Sandy Katzschmann, amtierende Birkenkönigin aus Colditz. Fotofreund Heinz Thieme lernte die 21-Jährige im vergangenen Jahr auf einer Tourismusmesse in Leipzig kennen. Aber was treibt die Botschafterin der sächsischen Kleinstadt auf die Ausstellungseröffnung?

„Sie stammt aus Geringswalde und arbeitet in Waldheim, am Endpunkt des Radweges“, erzählt Thieme. Jener Radweg, der aktuell entlang der ehemaligen Bahnstrecke entsteht. „Die perfekte regionale Verbindung.“

Die Döbelner Frank Schwertfeger und Andreas Riethig, beides eingefleischte Eisenbahner, kamen am Abend auch dazu, einige Worte zu verlieren. Letzterer war einmal Fahrdienstleister und erzählte Geschichten aus einer Zeit, in der es in Hartha noch regelmäßig rollte und dampfte. Die Ausstellung läuft voraussichtlich bis Mitte März.

Von Lisa Schliep