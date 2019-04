Leisnig

Die Stadt will oder soll ihre Einzelhandelsstruktur überdenken. An der Jahnstraße solle wieder ein wohnortnaher Lebensmittelmarkt entstehen. Stattdessen sei der Standort Colditzer Straße verzichtbar. Das Meiste, was dort angeboten wird, sei auch mit kleinteiliger Einzelhandelsstruktur in der Innenstadt abdeckbar.

Empfehlungen an der Realität vorbei

Der Einkaufsmarkt an der Muldenwiese soll an einen hochwassersichren Platz umziehen. Derartige Empfehlungen stehen im aktuell erarbeiteten Einzelhandelskonzept. Dies wurde in der Stadtratssitzung vorgestellt und geht in einigen Punkten an der Realität vorbei.

Zum Standort Jahnstraße sagt zum Beispiel Bürgermeister Tobias Goth ( CDU): „Das zeigten die jüngsten Versuche, dass ein kleiner Markt dort nicht wirtschaftlich arbeiten kann.“ Letztlich könnten die Bemühungen nur dahin gehen, mit dem Eigentümer des Objektes mehr Fläche für den Einzelhandel zu gewinnen.

Sonderbuslinie bis Sommer in der Testphase

Um den im Wohngebiet ansässigen Bürgern eine Anbindung an Verkaufseinrichtungen zu bieten, ist in einer einjährigen Testphase eine Busline eingerichtet, die über die Colditzer Straße bis an den Rewe führt. Bis Sommer wird noch getestet, wie die Bürger das annehmen. Die Aussichten auf einen neuen Einkaufsmarkt an der Jahnstraße kann Goth schwer einschätzen. Das hänge vom Objekteigentümer und einem potenziellen Marktbetreiber ab.

Nächster Punkt: Colditzer Straße. Ende der 90e Jahre gab es im Rat reservierte Auffassungen, ob im Baukörper der früheren Zigarrenfabrik kleinteiliger Einzelhandel etabliert werden soll, wegen der Konkurrenz zu kleinen Geschäften in der Innenstadt.

Markt Muldenwiese Schwerpunkt für Unterstadt und Dörfer

So wird das auch im Einzelhandelskonzept gesehen. Ausweiten solle sich das kleine an der Colditzer Straße nicht. Kleine Läden beziehungsweise Apotheke und Ähnliches könne auch in der Innenstadt, in kleinteiliger Gebäudestruktur, untergebracht werden.

Nächster Punkt: Standort Muldenwiese. Als Versorgungsschwerpunkt für die Bewohner der Unterstadt ist er nötig, aber der Markt soll an eine hochwassersichere Stelle umziehen. Das klingt widersinnig, denn Unterstadt heißt nun einmal: Unten. Demnach an der Mulde. Dort ist der Einkaufsmarkt auch für Bewohner der nördlichen Leisniger Ortsteile wichtig.

Stadt Richtung Westen mit Wohnbebauung auffüllen

Standort Ostwald-Straße mit Rewe und bald auch Aldi: Der liegt so ziemlich am Stadtrand, aus Sicht der Stadtverwaltung teilintegriert. Das soll sich mit dem jüngst geänderten Flächennutzungsplan ändern: Dieser sieht nicht allein Gewerbeansiedlungen vor, sondern etwa im Bereich der Weststraße in Richtung Westen auch weitere Wohnbebauung.

Dazu sagt Thomas Schröder vom Bau- und Ordnungsamt: „Die jüngsten Entwicklungen und Nachfragen nach Baustandorten und auch die jüngste Bautätigkeit konzentrierten sich in Leisnig auf die Oberstadt.“ Die Verwaltung wolle im Bereich Ostwald- beziehungsweise Weststraße das Mischgebiet mit Gewerbe- und Wohnbebauung verdichten. Somit integriere sich dann auch das Einkaufsgebiet stärker in die Stadt.

Dresdener Büro erarbeitete Konzept

Das Einzelhandelskonzept, erarbeitet vom Dresdener Büro der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung, liegt im Entwurf vor, wobei Stellungnahmen wie aus Hartha und Waldheim eingeholt wurden. In Hartha wird die Entwicklung teils mit Sorge betrachtet, mit Blick auf die Häufung geplanter Drogeriemärkte. In wenige als fünf Kilometern Entfernung, in Waldheim, baut Rossmann, Aldi will in Leisnig ebenfalls einen Drogeriemarkt etablieren.

In Hartha beabsichtigt Edeka auf seinem eigenen Gelände ebenfalls einen Drogeriemarkt zu etablieren. Ob alle drei Drogeriemärkte entstehen oder an einem Standort einer auf der Strecke bleibt, entscheiden letztlich die potenziellen Betreiber. Aldi will nach Schröders Worten auf jeden Fall bauen, sehe den Zeitplan jedoch entspannt: Es könnte auch bis 2020 dauern.

Von Steffi Robak