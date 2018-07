Ebersbach

Bei einem Unfall im Döbelner Ortsteil Ebersbach wurde ein Krad-Fahrer am Sonnabendmorgen schwer verletzt. Ein 52-jähriger Fahrer eines Pkw VW befuhr am Sonnabend, gegen 8 Uhr, die Rossweiner Straße (Staatsstraße 34) aus Richtung Döbeln kommend.

In Ebersbach beabsichtigte er, mit seinem Fahrzeug nach links in ein Grundstück der Straße Am Zollhaus abzubiegen. Hinter dem VW fuhren noch ein weiterer Pkw und ein 41-Jähriger mit einem Krad vom Typ Honda. Als die vorausfahrenden Pkw ihre Geschwindigkeit verringerten, überholte der Kradfahrer beide Fahrzeuge und es kam zur Kollision mit dem nach links abbiegenden VW.

Durch den Aufprall zog sich der Kradfahrer schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Pkw VW und am Motorrad entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 5 000 Euro.

