Rosswein

An Roßweins Oberschule ist ein Fall der Hautkrankheit Krätze aufgetreten. Darüber informierte das Gesundheitsamt des Landratsamtes Mittelsachsen die Schulleitung, die nun ihrerseits Maßnahmen ergriffen hat. Viel könne man allerdings nicht tun, wie Gerd Baumert, stellvertretender Schulleiter der Oberschule, erklärt. Der betroffene Schüler befinde sich zu Hause und sowohl auf der Homepage der Schule als auch im Schulgebäude selbst sind Informationen zu dem Thema platziert worden. Desinfektionsspray auf den Toiletten gäbe es schon lange. Von Panikmache ist die Schulleitung weit entfernt.

Krätze tritt wieder häufiger auf

Das unterstützt auch Dr. Eckhardt Erdmann mit seinen Erklärungen zum Thema. Auf Anfrage der DAZ erläutert der Kinderarzt, der eine Praxis für Kinder- und Jugendmedizin in Döbeln und in Lommatzsch betreibt, dass rückblickend auf die letzten zehn Jahre um die drei bis fünf Fälle pro Jahr in seinem Praxisalltag aufgetreten seine. „Wir haben keine vermehrten Fälle feststellen können, allerdings beobachten wir die allgemeine Datenlage und die sagt, dass nicht nur in Sachsen, sondern deutschlandweit wieder häufiger Krätze auftritt.“

Dr. Eckhardt Erdmann warnt vor unangemessener Panikmache. „Ein Fall an einer Oberschule ist nicht so ungewöhnlich. Es passt zur Jahreszeit.“ Wichtig sei, die richtigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Enge Kontaktpersonen des betroffenen Schülers sollten jetzt besonders auf sich achten und eventuelle Hautveränderungen beobachten. Zunächst sichtbar nach einer Infektion mit Krätze sind Streifen auf der Haut. Dabei handelt es sich um die Milbengänge, an deren Ende die Eier abgelegt werden. Es folgt die Entwicklung von kleinen Pickeln und Knötchen, die extrem jucken.

Krätze ist meldepflichtig

Zuerst tritt Krätze an Stellen des Körpers auf, die warm und feucht sind, wie Achselhöhlen, Armbeugen oder die Leisten. Aber auch Hände und Füße sind betroffen. Wer den Verdacht hat, sich mit Krätze infiziert zu haben, muss sich seinem Hausarzt oder dem Hautarzt vorstellen. Das betrifft im Übrigen auch die Kontaktpersonen, gleich wenn bei diesen noch keine Symptome festgestellt sind. Denn Krätze ist bereits ansteckend, wenn man sie noch gar nicht sieht. Verursacht wird die Krätzeerkrankung ausschließlich durch die Krätzemilbe, wobei ein sehr enger Körperkontakt notwendig ist, um sich zu infizieren.

Behandelt wird die Krätze mit Salben, oder Spray. Weiterhin wichtig sind die häuslichen Hygienemaßnahmen nach einer Diagnose. Dazu gehört beispielsweise der Wechsel von Körper- und Unterwäsche alle zwölf bis 24 Stunden. Handtücher und Seifenlappen sind zweimal täglich zu wechseln. Oberbekleidung sollte am besten chemisch gereinigt werden. Plüschtiere und Schuhe können durch Einfrieren milbenfrei gemacht werden. Unter anderem die Unfallkasse Berlin habe ein sehr übersichtliches Informationsblatt mit Handlungsanweisungen zusammengestellt, empfiehlt Dr. Eckhardt Erdmann.

Im Jahr 2016 sind in Mittelsachsen 48 Fälle von Krätze festgestellt worden, 2017 sind dem Gesundheitsamt 140 Fälle gemeldet worden. Die Krätze ist eine meldepflichtige Erkrankung.

Von Manuela Engelmann-Bunk