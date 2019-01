Kiebitz/Freiberg

Seit September 2017 wird an der Kiebitzer Ortsdurchfahrt gebaut und so langsam ist ein Ende in Sicht. Knapp 700 Meter Kreisstraße sind es insgesamt, die samt Fußwegen und Beleuchtung erneuert werden. 535 Meter davon sind bereits seit November für den Verkehr freigegeben (die DAZ berichtete). Fehlen noch rund 160 Meter. Und für dieses letzte Teilstück gibt es gute Nachrichten aus dem Landratsamt: „Ziel ist es weiterhin die Gesamtmaßnahme Termin gerecht im Mai 2019 komplett fertig zu stellen“, schreibt Landkreissprecher André Kaiser auf DAZ-Anfrage.

Arbeiten im Plan

Daran soll auch die derzeit durch das kalte Wetter erzwungene Winterpause nichts ändern. „Trotz der derzeit, witterungsbedingten Winterpause – zur Zeit herrscht auf der Baustelle keine Bautätigkeit – liegen wir im Bauablaufplan“, erklärt Kaiser weiter. Der Optimismus begründet sich darin, dass auf dem letzten Teilstück bis zum Kälteeinbruch bereits einiges erledigt wurde: Die Medienneuverlegung, für Straßenbeleuchtung und Energiekabel ist abgeschlossen, ebenso wie der Neubau der Trinkwasserleitung und der Straßenentwässerung.

Anwohnerin gefällt neuer Gehweg

Auch der einseitige Gehweg links und die Grundstückseinfriedungen rechts sind fertig, was Anwohner wie Jutta Penkalla freut. „Der Bürgersteig ist sehr schön geworden genau wie die gepflasterten Einfriedungen. Ich überlege schon, was ich bald im Frühjahr dort einpflanze“, sagt sie. Auch das bisher fertige Teilstück komme im Dorf gut an. Dass in vier Monaten die Baustelle verschwunden sein soll, freut sie sehr. „Wir freuen uns auf das Ende. Jetzt im gefrorenen Zustand kann man ja ganz gut durchfahren, aber wenn es taut, wird es matschig“, meint Penkalla.

Straße bereit für Asphalt

Einzig an die neue LED-Straßenbeleuchtung müsse sie sich noch gewöhnen. „Die Lampen bilden solche einzelnen Inseln. Von Ferne sieht es gut aus, das hat etwas Magisches“, meint sie und lacht. Sobald der Winter sich zurückzieht, kommen die Bauleute zurück nach Kiebitz. Das Straßenstück ist bereit, mit neuem Unterbau, Trag-und Deckschicht versehen zu werden. Dann müssen nur noch die Grundstückszufahrten an das neue Straßenniveau angepasst werden.

Doppeltes Baustellende im Mai

Zum Schluss kommen noch Anpflanzungen dazu – unter anderem als Ersatz für die kurz nachdem Baustart gefällte Kastanie, die wegen der Straßenbreite weichen musste. Wird der Termin im Mai gehalten, hat Kiebitz doppelten Grund zum Feiern, denn auch die Kita soll dann fertig sein. Der genaue Termin für die Straßenfreigabe wird laut André Kaiser je nach Bauablauf kurzfristig festgelegt.

Von Sebastian Fink