Ab in die Wanderschuhe und los geht’s: Am Samstag wird spaziert, gelaufen, gewandert. Die Abteilung Bergsteigen und Wandern des ESV Lok Döbeln lädt gemeinsam mit der Stadt Döbeln zum 35. Mal zum Sachsen-Dreier an die Startlinie. Die Döbelner Frühlingswanderung führt diesmal in Richtung Leisnig und Klosterbuch.