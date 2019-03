Döbeln

50 Bürgermeister aus dem gesamten Landkreis Mittelsachsen diskutierten am Freitagnachmittag im Döbelner Rathaussaal mit Ministerpräsident Michael Kretschmer. Der war gemeinsam mit dem Landrat und dem Kreisvorsitzenden des Sächsischen Städte- und Gemeindetages, dem Lunzenauer Bürgermeister Ronny Hofmann, im Kreis unterwegs. Unter anderem besuchte er dabei die Firma Endress und Hauser Conducta in Waldheim und hörte sich an, wo den Bürgermeistern in Mittelsachsen der Schuh drückt. Und der drückt momentan beim Thema Straßenbau und beim Ärztemangel ganz besonders. „Viele Staatsstraßen sind in einem schlechten Zustand und die Kommunen müssten die Fördermittelzusagen eher bekommen, um ausschreiben zu können, bevor alle Baufirmen gebunden sind“, sagt Ronny Hofmann.

„Ich brauche diesen regelmäßigen Praxischeck mit den Bürgermeistern und möchte deshalb mindestens einmal im Jahr mit ihnen ins Gespräch kommen“, sagt Michael Kretschmer nach der Runde. Seit seinem letzten Besuch bei den Mittelsächsischen Bürgermeistern wurde bei Themen wie dem Breitbandausbau und Digitalisierung der Schulen einiges bewegt, das nun in der Umsetzung ist. Das Thema Straßenbau sei in Arbeit. „Die medizinische Versorgung im ländlichen Raum wird uns die nächsten fünf Jahre intensiv beschäftigen und wir arbeiten an Lösungen“, so der Ministerpräsident. So werde die Landarztquote kommen, werde es in Chemnitz künftig auch ein Medizinstudium geben und werde im ländlichen Raum über weitere Medizinische Versorgungszentren im Verbund mit den Kliniken zu reden sein.

Ronny Hofmann vom SSG (l.) begleitete den Ministerpräsidenten durch den Kreis. Quelle: Sven Bartsch

Kretschmer selbst bezeichnete sich als „Überzeugungstäter für den ländlichen Raum“. „Junge Leute ziehen mit ihren Familien aufs Land, weil die Großstädte teurer und enger werden.“ In diesem Zusammenhang freute er sich, dass die Region sich aufgemacht und er unterstützt die Wiederbelebung der direkten Bahnverbindung nach Dresden als gemeinsames Projekt. „Die Region Döbeln hat gute Zukunftschancen. Als Mittelzentrum zieht die Stadt Döbeln den ländlichen Raum mit. Deshalb braucht die Region Döbeln auch gute Bahnverbindungen nach Dresden und Leipzig“, so der Ministerpräsident.

Landrat Matthias Damm ergänzte in dem Zusammenhang, dass der Verkehrsverbund Oberelbe bis Freitag Hausaufgaben in Form von vorbereitenden Untersuchungen zur Wiederbelebung der Bahnstrecke von Döbeln über Meißen nach Dresden erarbeiten sollte. Bei einem Termin am 17. April in der Staatskanzlei sollen die ersten Ergebnisse präsentiert werden.

Von Thomas Sparrer