Kreuzung bekommt doch noch ein zweites gelbes Ampelmännchen

Nun soll es doch noch eine zweite gelbe Warnleuchte an der Roßweiner Sparkassen-Kreuzung geben. Deren Installation ist am Abzweig zur Poststraße vorgesehen. Das gelb blinkende Ampelmännchen soll Kraftfahrer darauf aufmerksam machen, dass an dieser Stelle Fußgänger die Fahrbahn queren.