Waldheim. Der 1. Kriebethaler Tanzsportverein hat heute morgen bei Hitradio RTL 1000 Euro in der Aktion „Scheine für Vereine“ gewonnen und kann heute Nachmittag noch einmal weitere Gelder für die Vereinskasse gewinnen. Dazu müssen die Tänzer heute Nachmittag möglichst viele Leute um 16 Uhr an der Sporthalle der Oberschule Waldheim zusammenbekommen. Vereinschefin Katja Meyer-Handrack arbeitet an der Waldheimer Oberschule als Schulsozialarbeiterin. In der Turnhalle der Oberschule trainieren die großen und kleinen Tänzer des Vereins. Sie war heute früh selbst überrascht. Ihre Mutter, die eine Tanzgruppe des Vereins trainiert, hatte die Tanzsportler beim Radiosender angemeldet. Der Verein wurde am Morgen gezogen und Katja Meyer-Handschack erfuhr von einer Freundin davon, dass sie ganz schnell beim Radio anrufen müsse. „Wir freuen uns über die Unterstützung für unsere Vereinskasse und hoffen, dass wir heute Abend dank vieler Besucher den Betrag noch ein wenig aufbessern können“, so Katja-Meyer-Handtrack. Hitradio RTL kommt heute (Mittwoch) ab 16 Uhr nach Waldheim an die Turnhalle der Oberschule. Für jeden, der dort vorbeikommt, um die Kriebethaler Tänzer zu unterstützen, bekommt der Verein weitere fünf Euro für seine Arbeit. Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst hat sich bereits eingeklinkt und mit der Oberschule telefoniert. Auch er hofft am Nachmittag auf viele Unterstützer für den Verein an der Schulturnhalle.

Von Thomas Sparrer