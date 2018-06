Die Waldheimer Grundschulleiterin Angela Jurczyk übernimmt ab kommendem Schuljahr den Posten von Ingrid Przewloka als Direktorin an der Grundschule Ostrau. Die 65-Jährige tritt nach 26 Jahren an der Spitze der Schule am Freitag den Ruhestand an. Auch in Waldheim ist schon eine Nachfolgelösung gefunden.