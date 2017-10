Kriebstein: Finanzielle Unterstützung für kulturelle Vereine

Kriebstein. Die beiden Vereine Centro Arte Monte Onore (Camo) sowie der Mittelsächische Kultursommer (Miskus) erhalten für Projekte im kommenden Jahr finanzielle Zuwendungen von der Gemeinde Kriebstein. Den entsprechenden Beschlüssen stimmten die Gemeinderäte auf der jüngste Sitzung einstimmig zu.

635 Euro für Centro Arte Monte Onore

Nachdem der Camo bereits im vergangenen Jahr mit 590 Euro unterstützt wurde, wird er 2018 mit 635 Euro gefördert. Das Geld fließt in das Projekt „Va pensiero – Flieg, Gedanke“. Dahinter verbirgt sich ein „Programm mit eindrucksvollen Bildern, Skulpturen, Installationen, Filmen, Ausstellungen, Kunstaktionen und Vorträgen, verwoben zu einem Teppich aus Fantasie, Schaffenslust, Lebensfreude und der Botschaft, dass Gedanken und Wünsche real werden können“, wie es in der Beschlussvorlage heißt. Dieser kulturelle Rundumschlag soll im ersten Halbjahr 2018 mit einer Comic- und Zeichenausstellung beginnen und auch eine erneute Auflage des bereits 2016 erprobten German Singer Summers mit amerikanischen Gesangstudenten mit sich bringen. In der zweiten Jahreshälfte folgen unter anderem Konzerte, Biografie-Lesungen und die Fortführung der Reihe zum Thema „Erotik im Alter“. Zusammengerechnet schlägt das Projekt mit 12700 Euro zu Buche. Das soll zudem durch Fördergelder des Kulturraums Erzgebirge-Mittelsachsen finanziert werden. Voraussetzung dafür ist eine Beteiligung der Gemeinde – so schreibt es das Sächsische Kulturraumgesetz vor.

500 Euro für den Mittelsächsischen Kultursommer

An den Miskus gehen 500 Euro. Der Verein organisiert in der Region zahlreiche Veranstaltungen – darunter die „Burg der Märchen“, „Dixieland am Hafen, verschiedenste Aufführungen auf der Seebühne und das Symposium „Kunst am Wasser“. Letzteres plant der Miskus im kommenden Jahr zudem erstmals in Verbindung mit einem Singer-Songwriter-Camp durchzuführen. Bereits während einer gemeinsamen Sitzung des Technischen und Verwaltungsausschusses sprachen sich die Gremiumsmitglieder für die Unterstützung aus, „da sich alle bewusst sind, welch große Leistung der Miskus vollbringt, um auch die Gemeinde Kriebstein kulturell zu beleben“, wie es in der Beschlussvorlage heißt.

Von André Pitz