Kriebstein

Der Wetterdienst hat Sonnenschein vorausgesagt. Darum beginnt die Kriebstein-Schifffahrt nun schon Ende März. Eigentlich sollte am 1. April die Saison starten.

„Aufgrund des für kommendes Wochenende angekündigten schönen Wetters startet die Fahrgastschifffahrt bereits am 30./31. März und nicht wie laut Fahrplan am 01. April. Unberührt davon bleibt der offizielle Saisonstart am Karfreitag, den 19. April mit dem MISKUS und dem Osterhasen in voller Fahrt“, informiert Thomas Caro, Geschäftsführer des Zweckverbandes Kriebsteintalsperre.

Die erste Linienfahrt startet am 30./31.03. um 10.30 Uhr Richtung Mittweidaer Aue, die erste Rundfahrt um 11 Uhr und dann aller 90 Minuten. Die letzte Rundfahrt beginnt um 15.30 Uhr.

Von daz