Kriebstein kauft Leitwagen und neue Einsatzkleidung für Feuerwehr

Kriebethal/Kriebstein. Die Kriebethaler Ortsfeuerwehr bekommt einen neuen Einsatzleitwagen. Die Gemeinde nimmt dafür rund 18.000 Euro in die Hand. Die Gemeinderäte stimmten dem auf der jüngsten Sitzung einstimmig zu.

Reparatur nicht mehr wirtschaftlich

Bisher nutzten die Kameraden ersatzweise einen alten Mannschaftstransportwagen. Ende Juni erlitt dieser im Einsatz jedoch einen Getriebeschaden. „Durch die Werkstatt in Heyda wurde festgestellt, dass die Zylinderkopfdichtung und die Kupplung gewechselt werden müssten“, heißt es in der entsprechenden Beschlussvorlage. „Da es schwierig ist, für dieses Fahrzeug vom Baujahr 1973 Ersatzteile zu beschaffen und aus wirtschaftlichen Gründen eine Reparatur nicht mehr vertretbar ist, haben wir uns dazu entschieden, es stillzulegen und nach Ausschreibung für 1.600 Euro zu veräußern.“

Angebot aus Wuppertal

Der Brandschutzbedarfsplan schreibt jedoch vor, dass ein Einsatzleitwagen vorzuhalten ist. Einen solchen hat die Gemeinde nun über ein Gebrauchtwagenportal im Internet gefunden und rechtzeitig vor der Gemeinderatssitzung auch schon reserviert. Dabei handelt es sich um einen Volkswagen T4 aus dem Jahr 2003, der bereits 83.000 Kilometer auf dem Tacho hat, für 12.900 Euro angeboten wird und in Wuppertal steht. Am Donnerstag wird das Fahrzeug vor Ort unter die Lupe genommen. „Wenn alles in Ordnung ist, nehmen wir ihn gleich mit“, sagt Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler Kriebstein). Danach muss der Kleinbus noch einsatzfertig gemacht werden. Dafür ist unter anderem die Anschaffung von Winterreifen, Laptop, Drucker und einer Digitalfunkanalage notwendig.

Ursprüngliche hatte die Verwaltung einen aussortierten, jedoch noch voll funktionstüchtigen Einsatzleitwagen des DRK-Kreisverbandes Hainichen-Döbeln ins Auge gefasst, stieß dann jedoch auf das bessere Angebot.

Neue Einsatzkleidung

Darüber hinaus kauft die Gemeinde neue Einsatzkleidung für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Fällig werden dafür rund 52.000 Euro von denen etwas mehr als 20.000 Euro aus dem Fördermitteltopf kommen. Die aktuelle Kluft ist mittlerweile gute 15 Jahre alt und muss größtenteils ersetzt werden. Was noch zu gebrauchen ist, wird eingelagert und soll als Ersatz im Katastrophenfall genutzt werden. Auch in diesem Belang waren sich alle Gemeinderäte einig.

Von André Pitz