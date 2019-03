Kriebstein

Da wird die Hütte bestimmt voll. Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler) ist guter Dinge, dass Anfang April eine Menge Leute in den Sitzungssaal 3.011 kommen werden. „Für diese Grundstücke wird es bestimmt viele Interessenten geben“, sagt Maria Euchler. Als sie zuletzt zu einer Zwangsversteigerung am Chemnitzer Amtsgericht war, saß sie alleine mit der Richterin im Sitzungssaal. Da ging es um die Versteigerung des ehemaligen Marktes, in dem auch die Sparkasse untergebracht war.

Extra Lehrgänge besucht

Im aktuellen Fall geht es um einen Eigentümer, der seine Grundsteuer bei der Gemeinde nicht bezahlt – auf einem mittleren dreistelligen Betrag blieb die Gemeinde sitzen. Also hat sie die Zwangsversteigerung der Flurstücke angekurbelt. „Um dieses Forderungsmanagement kümmert sich eine Mitarbeiterin der Verwaltung, die dafür extra Schulungen absolviert hat“, sagt Maria Euchler.

Sechsstelliger Betrag halbiert

Kriebstein treibt also seine Schulden mittlerweile konsequent ein. Das war nicht immer so. „Wir hatten einen sechsstelligen Betrag an Außenständen. Den konnten wir halbieren“, sagt die Bürgermeisterin Maria Euchler.

Härte gegen Mietschuldner

Und es sind beileibe nicht nur Steuerschuldner. Auch mit der Zahlungsmoral einiger weniger Mieter in den kommunalen Wohnungen ist es nicht weit her. „Wir haben dreimal auf Räumung geklagt. In einem Fall bis zum Ende, wobei der Säumige bezahlt hat. Im zweiten Fall hat der Mieter gleich bezahlt und durfte in der Wohnung bleiben. Vom dritten Mietschuldner werden wir wahrscheinlich kein Geld sehen“, verdeutlicht die Bürgermeisterin.

Zwei Flächen ein Grundstück

Bei den nun zu versteigernden Grundstücken handelt es sich um insgesamt drei Flurstücke in Reichenbach, wobei zwei davon rechtlich als ein Grundstück zählen. Ein knapp 4 100 Quadratmeter großer Teil davon liegt an der Südstraße, die andere rund 2 320 Quadratmeter große Teilfläche zwischen Südstraße und Mittelstraße. Daran gibt es großes Interesse im Dorf, hat Bürgermeisterin Maria Euchler in Erfahrung gebracht. Der Verkehrswert ist auf der Seite mit Zwangsversteigerungen des Justizportals im Internet mit 4 200 Euro angegeben. Auf der kleineren Fläche zwischen Südstraße und Mittelstraße stehen noch die Reste einer Scheune.

Symbolischer Euro

Ein baufälliges Einfamilienhaus, etwa aus dem Jahr 1880, gehört zu dem zweiten Stück Land, das die Gemeinde Kriebstein Anfang April in Chemnitz zwangsversteigern lässt. Das ist 320 Quadratmeter groß. Der Verkehrswert ist mit einem Euro angegeben.

Differenz für Schuldner

Bei Steuerschulden kann der Gläubiger relativ einfach in die Vollstreckung gehen. Gemeinden und Finanzbehörden müssen sich nicht erst vor Gericht um einen vollstreckbaren Titel bemühen. Die Zwangsversteigerung soll das Geld wieder einspielen, das den Gläubigern zusteht. Sollte nach Abzug dieses Betrages und der Kosten für das Verfahren noch etwas übrig bleiben, wird diese Differenz an den Eigentümer der zwangsversteigerten Sache „ausgekehrt“.

Von Dirk Wurzel