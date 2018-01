Kriebstein trauert um Sigert Schlimpert

Grünlichtenberg. Der Grünlichtenberger Ortsvorsteher Sigert Schlimpert ist, wie nun bekannt wurde, am 25. Dezember letzten Jahres im Alter von 61 Jahren verstorben. Auch die Kriebsteiner Gemeindeverwaltung trauert um den passionierten Skatspieler. „Mit Sigert Schlimpert verliert die Gemeinde Kriebstein einen engagierten und zuverlässigen Mitstreiter, der sich stets für die Belange der Einwohner einsetzt“, steht in einem kleinen Nachruf, der auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht wurde, geschrieben. „Jahrzehntelang gestaltete Sigert Schlimpert das Leben in der Gemeinde mit, nicht nur im Ortschafts- und Gemeinderat, auch das seit vielen Jahren stattfindende Skatturnier um den Pokal des Bürgermeisters der Gemeinde Kriebstein initiierte er und wurde monatlich mit viel Herzblut von ihm und seiner Frau Monika organisiert. Sigert Schlimpert wird fehlen“, heißt es weiter. „Er hat immer gekämpft und nie aufgegeben“, betont Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler). Die Beerdigung, bei der auch die Bürgermeisterin eine Trauerrede halten wird, findet am Sonnabend um 11 Uhr in Grünlichtberg statt.

Von André Pitz