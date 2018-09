Kriebstein

Eine Investitionspauschale in Höhe von 70.000 Euro für alle sächsischen Kommunen – das hat der Haushalts- und Finanzausschuss Anfang des Jahres beschlossen. In Kriebstein hat man sich nun zur jüngsten Sitzung des Gemeinderats darauf geeinigt, wie die Summe eingesetzt werden soll.

Aufwandsentschädigung für Ortsvorsteher

Nach dem Gesetz zur Weiterentwicklung des Sächsischen Dienstrechts müssen die ehrenamtlichen Ortsvorsteher mit einer höheren Aufwandsentschädigung bedacht werden – und zwar rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres. Demnach liegt die Entschädigung nun bei monatlich 210 Euro (Ortsteile bis 500 Einwohner) beziehungsweise 420 Euro (Ortsteile bis 1.000 Einwohner). Kriebstein muss dafür in diesem Jahr rund 20 200 Euro und damit etwa 14.500 Euro mehr als noch vor der Gesetzesänderung aus der Gemeindekasse nehmen. Wolfram Thieme, Ortsvorsteher von Kriebethal, sieht diese Entwicklung kritisch: „Für mich ist es regelrecht peinlich nun so eine horrende Summe zu bekommen. Ich fühle mich gekauft.“ Doch gegen die gesetzliche Vorgabe könne man nichts machen. „Deshalb werde ich einen großen Teil des Geldes spenden“, kündigte Thieme an.

Turnhallen in Kriebethal und Grünlichtenberg

Rund 45.000 Euro aus der Pauschale werden laut Beschluss in die Turnhallen in Kriebethal und Grünlichtenberg gesteckt. Fällig werden die unter anderem für jeweils einen neuen Anstrich, der schon länger fällig ist. „In diesem Zuge sollte in Grünlichtenberg auch die Beleuchtung erneuert werden“, wird im Beschlussvorschlag weiter ausgeführt. Vorgesehen ist ein Wechsel auf moderne LED-Beleuchtung, die effizienter ist und ein Lampensicherungsnetz überflüssig macht.

Sitzecke für die Burggeister

Ebenfalls in Kriebethal kümmert sich die Gemeinde um die Kita „Kriebsteiner Burggeister“, die eine neue Sitzecke bekommen soll. Wie hoch genau die Kosten in diesem Fall ausfallen werden, ist noch nicht klar.

Neue Pauschale in 2019

Insgesamt rechnet die Verwaltung mit bisher lediglich veranschlagten Kosten. Sollten letztlich die tatsächlichen Ausgaben das Budget von 70.000 Euro sprengen, können die beschlossenen Vorhaben ins nächste Jahr geschoben werden, wenn die nächste Investitionspauschale zur Verfügung gestellt wird. Andererseits kann auch der Fall eintreten, dass die diesjährigen Mittel nicht komplett aufgebraucht werden. Dann sind die Reste jedoch nicht verloren, sondern können nach 2019 übertragen werden.

Weitere Verwendungsvorschläge für die Pauschale waren unter anderem mehr Geld in die Wohnungsverwaltung zu stecken, Wege zu vermessen sowie Eigenmittel für den Abriss der Alten Schule in Grünlichtenberg bereitzustellen.

Von André Pitz