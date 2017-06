Waldheim. Mit Riesenschritten gehen die Bauarbeiten an der Kriebsteiner Straße auf ihr Ende zu. „Die Park- und Gehwegflächen sowie die Anbindungen an die Brücke Oberwerder und die Grundstückszufahrten sind asphaltiert“, informiert Isabel Siebert, Pressesprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) auf Nachfrage der Döbelner Allgemeinen Zeitung. Damit ist der Asphalteinbau nahezu abgeschlossen. Für die Autofahrer bringt der Baufortschritt eine Verbesserung. Isabel Siebert: „Zur Entlastung der Verkehrsteilnehmer ist ab der nächsten Woche vorgesehen, die ersten 500 Meter der Baustrecke – von Waldheim bis zur PKW-Wendestelle bei der Kindertagesstätte – für den Verkehr vollständig freizugeben. Somit verbleiben noch 150 Meter Baufeld unter halbseitiger Sperrung, wodurch die Umlaufzeiten der Ampel deutlich reduziert werden können.“ Heißt: Kürzere Rotphasen und schnelleres Durchkommen.

Zurzeit arbeiten die Handwerker noch an der Natursteinverblendung an der Stützwand zur Zschopau. Im Anschluss an diese Arbeiten tragen die Tiefbauer dann noch die Baustraße ab. „Nach derzeitigem Baufortschritt wird eingeschätzt, dass die abschließenden Arbeiten noch etwa. zwei bis drei Monate in Anspruch nehmen werden“, sagt Isabel Siebert. „Nach derzeitigem Abrechnungsstand liegen die Baukosten in einem für diese Art von Projekten üblichen Kostenrahmen. Genauere Angaben sind erst nach Abschluss der Baumaßnahme und Prüfung der Schlussrechnung möglich“, sagt die Lasuv-Sprecherin. Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) geht davon aus, dass die Straße trotz Restarbeiten bis zum Stadtfest wieder frei sein wird.

Von Dirk Wurzel