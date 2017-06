Döbeln.



„Das ist der erste Tag, wo das Wetter einigermaßen mitspielt“, sagt Nikolas Shihombing. Man habe sich relativ kurzfristig entschlossen, am Sonnabend die Künstlerbühne aufzumachen. „Der Gedanke dahinter ist, dass die Geschäfte am Obermarkt länger aufmachen“, sagt er über die Idee, die hinter den Musikeinlagen steht. Momentan ist er einer der wenigen, die ihren Laden am Sonnabend bis 17 Uhr öffnen. Bis zum 4. Oktober soll einmal monatlich Musik ganz unterschiedlicher Couleur am Sonnabend erklingen. „Außer beim Ritterstraßenfest“, schränkt der Kaffeehändler und Musiker ein. Da ist ja schon was los in Döbeln.

Mittlerweile hat es sich über Döbeln hinaus herumgesprochen, dass „Döbeln Jetzt“ eine offene Bühne bietet und damit den Künstlern eine Möglichkeit zum Auftreten. „Ich habe bereits eine Anfrage aus Leipzig, eine Musikerin von dort will hier spielen“, sagt Nicolas Shihombing.

Von Dirk Wurzel